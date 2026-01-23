Россиянам рассказали, из чего складывается цена иномарки

Дилеры показали на реальном примере, как в России образуется ценник на автомобиль иностранного производства.

© Jetta

Себестоимость новой иномарки составляет всего 33% от ценника в официальном дилерском центре. О том, что входит в остальные 67%, рассказала Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) в презентации, с которой ознакомился «Рамблер/авто».

В качестве примера авторы исследования взяли китайский седан Jetta VA3, который стоит 2 709 087 рублей. 900 000 рублей от этой суммы – непосредственно стоимость машины. Это, надо сказать, самая большая сумма в ценнике. На втором месте находится утильсбор в размере 800 800 рублей, то есть 29% от цены. Следом идёт стоимость доставки – 350 000 рублей (13%). Повышенный с 1 января НДС теперь занимает 8,5% от цены машины – 229 713 рублей.

Из чего складывается цена иномарки в России в 2026 году:

33%, 900 000 рублей – стоимость машины;

29%, 800 800 рублей – утильсбор;

13%, 350 000 рублей — доставка;

8,5%, 229 713 рублей – НДС 22%;

6%, 150 000 рублей – маржа дистрибьютора;

5%, 135 000 рублей – таможенная пошлина;

5%, 130 000 рублей – маржа дилера;

0,35%, 9 450 рублей — акциз;

0,18%, 4 924 рублей — таможенный сбор.

Таким образом, суммарно на налоги, такие как утильсбор, НДС, таможенная пошлина, таможенный сбор и акциз, приходится 41% от всей стоимости новой иномарки в России в 2026 году. Это почти на 10% больше, чем фактическая стоимость машины. Ещё 26% добавляется за счёт доставки и услуг дилеров, дистрибьюторов.

