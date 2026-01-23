Voyah добавил новые цвета своим автомобилям в России

Кроссовер Free Sport+ получил два новых варианта окраса кузова, а Dream обзавёлся классическом цветом салона.

© Voyah

Китайский автобренд Voyah объявил о расширении цветовой палитры своих машин в России. О новых вариантах расцветки рассказало российское представительство марки в сообщении, поступившем 23 января в редакцию «Рамблер/авто».

Гибридный кроссовер Free Sport+ с сегодняшнего дня доступен в тёмно-красном и жемчужно-белом цветах. Прежде в линейке были представлены только чёрный, серый и серо-зелёный окрасы — все с эффектом металлик.

© Voyah

Минивэн Dream сохранил свою цветовую палитру из чёрного, белого, тёмно-красного с золотистой крышей, зеленовато-голубого и фиолетового цветов. Зато в интерьере к комбинациям цвета «Слоновая кость» и фиолетового, бежевого и темно-серого, синего и темно-серого, светло-серого и темно-серого добавлен классический чёрный вариант.

Voyah, входящий в концерн Dongfeng, выпускает гибридные и полностью электрические автомобили. По итогам 2025 года бренд занял второе по продажам место среди гибридных машин в России, уступив только Li Xiang.

Какие автомобили можно купить по госпрограмме в 2026 году: список, условия и скидки