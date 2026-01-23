ГИБДД объявила тотальные проверки водителей в выходные 24-25 января

Сотрудники ДПС будут тормозить всех подряд.

© Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В выходные 24-25 января на дорогах по всей России пройдут усиленные проверки автомобилистов. Одна из ключевых целей рейдов ГИБДД — выявление нетрезвых водителей.

Усиленные экипажи ДПС будут дежурить во многих субъектах России, среди которых Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленобласть, Рязань, Тверь, Самара, Ульяновск, Петрозаводск, Киров, Липецк, Красноярск, Уфа, Майкоп, Кемерово, Волгоград, Калининград, Братск, Алушта. И это далеко не полный список, поскольку не во всех городах и областях ГИБДД анонсирует проведение рейдов.

В ходе массовых/сплошных проверок сотрудники ДПС тормозят все подряд автомобили. Пьяных водителей выявляют визуально по таким признакам, как запах алкоголя, сбивчивая речь, неадекватная реакция на вопросы, нарушенная координация движений, покраснение лица, расширенные зрачки.

В случае положительного результата на алкотестере задержанный на месте отстраняется от управления автомобилем, а его транспортное средство отправляют на штрафстоянку. Сам автомобилист направляется инспектором на медицинское освидетельствование. Если результаты при проверке в медучреждении подтвердятся, то нарушитель лишится водительских прав на 1,5-2 года и получит штраф в размере 45 000 рублей.

«Отказ от прохождения медосвидетельствования приравнивается к пьянству за рулём. За повторное нарушение — уголовная ответственность», — напомнили в Госавтоинспекции.

