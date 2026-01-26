Toyota впервые в истории заняла три первых места на Ралли Монте-Карло

Японская марка начала чемпионат мира по ралли 2026 года с безоговорочного доминирования.

Заводская команда Toyota впервые в своей истории заняла весь подиум на Ралли Монте-Карло, самом престижном и старейшем раллийном первенстве мира. Причём порядок финиша гонщиков японской марки оказался весьма непривычным.

Пилоты Toyota Себастьен Ожье, Элфин Эванс и Оливер Сольберг были быстрейшими на 13 из 17-ти спецучастков, которые проходили на снежно-ледовых дорогах региона Прованс-Альпы-Лазурный Берег по дорогам Монако и юго-востока Франции. По сути, бороться им было не с кем. Лучшее тому подтверждение – преимущество победителя в шесть минут над обладателем четвёртого места, что по меркам WRC просто пропасть.

Куда подевались соперники Toyota? Лидер Hyundai, чемпион мира 2024 года Тьерри Нёвиль после нескольких вылетов с трассы и повреждений своей i20 N Rally1 отстал на 10 минут. Эстонец Отт Тянак, который в прошлом году принёс Hyundai единственную победу в сезоне, взял паузу в карьере и пропускает сезон-2026. Что касается M-Sport, то полузаводская команда Ford в новом сезоне выступает с двумя ирландскими гонщиками Джошем МакЭрлином и Джоном Армстронгом, которым пока не хватает ни опыта, ни скорости, чтобы претендовать хотя бы на подиум.

Отсюда и тотальное доминирование Toyota. Но расклад сил в тройке пилотов на GR Yaris Rally 1 получился удивительным. Выиграл не десятикратный победитель Ралли Монте-Карло и действующий чемпион мира по ралли Себастьен Ожье, и не вице-чемпион 2025 года Элфин Эванс, а их молодой напарник Оливер Сольберг.

24-летний норвежский гонщик всего второй раз в карьере после гравийного Ралли Эстонии летом прошлого года пилотировал раллийный прототип Toyota. Он сотворил сенсацию уже тогда: сходу одержал победу. На старт сезона-2026 он вышел уже постоянным гонщиком японского бренда, и лучшего начала выступлений на полном расписании просто и быть не могло: лучшее время на трети всех спецучастков (6 из 17-ти) и отрыв в 51 минуту.

Оливер Сольберг – сын чемпиона мира по ралли 2003 года Петтера Сольберга. И если юный норвежец продолжит в таком темпе и дальше, то в конце сезона запросто повторит достижение своего отца. По крайней мере в одном Оливер уже превзошёл своего знаменитого папу, поскольку Сольберг-старший никогда не побеждал на Ралли Монте-Карло.

Результаты Ралли Монте-Карло WRC 2026 года, топ-5:

Оливер Сольберг (Toyota) — 4:24.59,0 Элфин Эванс (Toyota) +51,8 Себастьен Ожье (Toyota) + 2.02,2 Адриен Фурмо (Hyundai) + 5.59,3 Тьерри Нёвиль (Hyundai) + 10.29,8

Всего в сезоне WRC 2026 года запланировано 14 ралли. Второй этап пройдёт с 12 по 15 февраля – это будет Ралли Швеции, единственная зимняя гонка в расписании.

