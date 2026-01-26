В России резко упали продажи новых автомобилей

Эксперт рассказал о резком сокращении российского авторынка.

За прошлую неделю, 19-25 января, спрос на новые легковые автомобили в России просел на 19%. Об этом сообщил генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков.

Если двумя неделями ранее продажи легковушек были на уровне 22,6 тысячи штук и прибавили на 4% больше по отношению к аналогичной неделе прошлого года, то теперь динамика абсолютно противоположная. Рынок всего за неделю упал почти на 20% — 18,2 тысячи штук. В сравнении с четвёртой неделей 2025-го продажи ушли в минус на 11%.

«Тревожный сигнал: неделя в сильном минусе… Остаётся надеяться только на то, что повлияла погода – снегопады и холода. Очень не хочется верить в начало очередного «глобального охлаждения спроса». Первую половину 2025-го в автобизнесе многие вспоминают с содроганием», – написал Целиков в своём Телеграм-канале.

По итогам января-июня 2025 года продажи новых легковых автомобилей в России рухнули на 26% – до 526 698 штук. Низшая точка была достигнута в феврале, когда объём реализации составил 77 296 машин. Во второй половине года продажи пошли вверх и выросли на 52%: с июля по декабрь было продано 799 318 единиц.

