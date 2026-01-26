Red Bull и McLaren показали свои новые машины для сезона Формулы 1 2026 года

Red Bull-Ford RB22 и McLaren-Mercedes MCL40 представлены публике.

© Red Bull Content Pool

Сразу две топ-команды Формулы 1 в понедельник утром, 26 января, представили публике свои болиды для сезона-2026. Уже в ближайшие дни эти машины окажутся вместе на одной трассе.

Первой новинку выкатила Red Bull Racing, опубликовав серию рендеров RB22. Машина окрашена в классическую для команды светло-синюю ливрею, которая коллектив из британского Милтон-Кинса не использовал с середины прошлого десятилетия. Но, безусловно, главное изменение – под капотом.

С 2026 года «Красные быки», расставшиеся в конце прошлого сезона с Honda, будут использовать двигатели, разработанные собственным подразделением Red Bull Powertrains при поддержке Ford. Причём эти моторы как раз получат брендинг американского автопроизводителя. Пилотировать Red Bull-Ford в новом сезоне будут четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен и прошлогодний новичок Исак Хаджар, заменивший в команде Юки Цуноду.

Спустя менее часа после презентации Red Bull Racing свой новый болид показала команда McLaren. Действующие чемпионы мира Формулы 1 представили MCL40 в чёрном спецокрасе для предсезонных тестов. Полноценная презентация запланирована на 9 февраля.

© McLaren Racing

В отличие от Red Bull, у McLaren всё стабильно. Британская команда пятый год подряд будет выступать на моторах Mercedes, а защищать её цвета продолжат действующий чемпион мира Ф1 Ландо Норрис и бронзовый призёр прошлого сезона Оскар Пиастри.

Сегодня на трассе в испанской Барселоне начались первые зимние тесты Ф1, которые продлятся вплоть до пятницы. McLaren, как ожидается, приступит к заездам не раньше среды: команда ничего не потеряет, поскольку каждый коллектив всё равно может провести на трассе только три дня из пяти, на которые арендован автодром. Подробностей по дебюту Red Bull RB22 на треке нет.

Mercedes-AMG показала машину для нового сезона Формулы 1