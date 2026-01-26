АвтоВАЗ представил новую Lada Vesta Sport: технические подробности и срок старта продаж

На 28-ю Гонку чемпионов привезли две Lada Vesta Sport новой версии.

© Максим Вершинин

Российский концерн АвтоВАЗ показал возрождённую Lada Vesta Sport, которая не выпускалась несколько лет. «Горячая» новинка была представлена в рамках 28-й Гонки чемпионов, на которой побывал корреспондент «Рамблер/авто».

На гонку в Самарской области привезли сразу две Vesta Sport – в кузовах седан и универсал. И это как раз одно из главных отличий новой спортивной «Весты» от модели предыдущего поколения, поскольку прежде универсала в спортивной линейке не было.

© Максим Вершинин

Оснащается Lada Vesta Sport в обоих вариантах безальтернативным форсированным 1,8-литровым двигателем мощностью 146 л.с. (182 Н·м). За переключение передач отвечает 6-ступенчатая «механика». И седан, и универсал оснащены модернизированной подвеской со спортивными настройками, получили усиленные тормоза и уменьшенный до 158 мм клиренс.

Отличить визуально спортивную «Весту» от обычной можно по матово-чёрным 17-дюймовым дискам, красной полоске под передним бампером, шильдику Sport на радиаторной решётке и двум выхлопным патрубкам. Среди особенностей интерьера – красная подсветка приборной панели и спортивные сиденья («ковши») с ярко-красными вставками.

© Максим Вершинин

Старт продаж Lada Vesta Sport запланирован на первую половину 2026 года. Стоимость будет раскрыта ближе к появлению машины в автосалонах.

