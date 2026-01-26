В России могут появиться цветные автомобильные номера

Устанавливать госзнаки будут не на все машины.

© Павел Лисицын/РИА Новости

Обычные гражданские автомобили в России оснащаются белыми госзнаками. Но, возможно, скоро на такой транспорт начнут ставить и номера других цветов.

Как пишет РИА Новости, в Правительство РФ поступило предложение о поправках к ГОСТу, регулирующему цвета госномеров. Если документ одобрят, то регистрационные знаки на электромобилях будут зелёными, а на беспилотных машинах – бирюзовыми.

Авторы этого проекта поправок, «Национальный автомобильный союз» (НАС), объясняют, что с цветными номерами будет проще отличить бензиновые автомобили от электрических. Зачем? Сейчас на льготные парковочные места для «электричек» зачастую ставят бензиновые машины, и правоприменителям будет проще выявлять факт нарушения.

Что касается беспилотных машин, то госзнак другого цвета укажет водителям вокруг, что на одной дороге с ними едет робот. Станет меньше ситуаций, когда беспилотному авто, максимальная скорость составляет 60 км/ч, моргают и сигналят, или даже начинают его подрезать.

Помимо белого, в ГОСТе прописаны ещё четыре цвета автомобильных госзнаков, но на гражданских машинах они не используются. Жёлтые знаки ставят на такси и маршрутки, синие – на автомобили ГИБДД и полиции, красные – на машины дипломатических особ, консульств или посольств. И наконец, бело-жёлтые – это транзитные номера.

Сколько стоят «красивые» автомобильные номера в 2025-ом году и как купить «блатной» регистрационный знак для машины