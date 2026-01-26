Леденящий эксперимент: Lada Vesta проверили на морозостойкость

Lada Vesta прошла экстремальное испытание холодом.

Один из самых популярных автомобилей российской марки Lada – Vesta – прошёл испытания в камере заморозки. Его заморозили почти до -40 °C. О том, что было дальше, рассказали на АвтоВАЗе.

Заморозка машины в климатической камере на заводе в Тольятти длилась шесть часов. За это время кузов замёрз до -38 °C, мотор – до минус 34 °C, а салон – до минус 29 °C. Как выразились на АвтоВАЗе, это был в буквальном смысле леденящий эксперимент.

«В новейшей камере климатических испытаний наши сотрудники проверяют работу систем автомобиля в самых разных погодных сценариях — от арктической пустоши до иссушающей жары. Здесь проходили лабораторные испытания Lada Iskra и новое поколение Lada Vesta, а сегодня тестируют долгожданный кроссовер Lada Azimut», – сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.

Несмотря на экстремальный холод, дистанционный запуск двигателя на Lada Vesta сработал с первого раза. А десяти минут прогрева хватило для того, чтобы автомобиль оказался готов к поездке, в том числе прогрелись руль и все сиденья, оснащённые обогревом.

Климатическая камера на заводе АвтоВАЗа представляет собой комплекс весом в 8 тонн с корпусом из теплоизолирующих сэндвич-панелей, покрытием из нержавеющей стали и цельносварным полом с дренажной системой. Установка разработана для испытаний легковых и лёгких коммерческих автомобилей массой до 3500 кг. Диапазон выставляемой температуры составляет от +60 до -50 °C. Предусмотрена и регулировка влажности от 25% до 95%.

