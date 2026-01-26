Поставки машин Mercedes-Benz в Россию взлетели почти на 50%

Немецкий автопроизводитель прекратил официальные поставки машин в Россию в 2022 году.

Импорт легковых автомобилей Mercedes-Benz в Россию в 2025 году вырос на 47%. Причём доля китайской сборки в объёме поставок минимальная. Об этом рассказал генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков.

В прошлом году через российскую таможню прошло 36,6 тысяч легковых автомобилей Mercedes-Benz. Ввоз новых машин вырос на 30% — до 10,2 тысячи единиц. Поставки поддержанных Mercedes-Benz и вовсе выросли на 55% и достигли показателя в 26,4 тысячи штук. И это притом, что немецкая марка ушла из России в 2022 году и возвращаться не собирается.

Такой резкий рост параллельного импорта автомобилей Mercedes-Benz подстегнул новый утильсбор, вступивший в силу 1 декабря 2025 года. Ставки «утиля» взлетели в сотни раз, что привело к существенному подорожанию иномарок мощностью от 160 л.с. Многие российские автолюбители старались успеть купить авто иностранного производства по старой цене, в том числе Mercedes-Benz.

«Практически все новые автомобили Mercedes-Benz (98,9%) имеют мощность свыше 160 л.с. Доля таких авто с пробегом тоже велика — 79,5%», — написал Целиков в своём Телеграм-канале.

Интересно, что 86% ввезённых автомобилей Mercedes-Benz были собраны непосредственно в Германии. Доля, казалось бы, более доступной в текущих реалиях китайской сборки составила скромные 5%.

Везли новые машины в Россию в основном через Беларусь (42%), Южную Корею (19%), Киргизию (18%) и, опять же, из Германии (8%), на Китай пришлось лишь 4%. Несколько иначе выглядит карта поставок авто с пробегом: Южная Корея (46%), Япония (23%), Грузия (10%), Китай (6%), Беларусь (5%).

Самой популярной новой машиной Mercedes в импорте стал внедорожник Gelandewagen — 2,2 тысячи штук. А список самых востребованных «бэушек» возглавили автомобили семейства С-класс, завезённые в количестве 5,2 тысячи единиц.

