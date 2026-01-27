В России появится аналог Tesla Cybertruck стоимостью 6,5 млн рублей

Как тебе такое, Илон Маск?

В России возрождена легендарная марка «Руссо-Балтъ», под которой в начале XX века был выпущен первый отечественный автомобиль серийного производства. Владельцем бренда стала компания из Перми, и уже известно, что за автомобили получат это название.

Как следует из описания на запущенном недавно официальном сайте «Руссо-Балтъ», пермский производитель наладит выпуск электрического фургона. Машина будет оборудована 200-сильной электрической установкой. Привод – только передний. Тяговая батарея ёмкостью 115 кВт·ч позволит проезжать 400 км от зарядки до зарядки.

Но главная фишка электромобиля «Руссо-Балт» – это дизайн. Фургон очень похож на американский Tesla Cybertruck: кузов имеет точное такие же угловатые формы, фары в виде узкой полосы и дажес схожий «металлический» оттенок кузова.

Однако в отличие от футуристичного американского пикапа с несущим кузовом, электрофургон «Руссо-Балт» имеет рамную конструкцию. При этом кузов, как и у «американца», цельнометаллический.

Серийное производство электрофургона не планируется: машина будет выпускаться исключительно под заказ. Минимальная стоимость — 6 500 000 рублей. Судя по сведениям на официальном сайте, предзаказ уже открыт. Первые отгрузки клиентам начнутся через 12 месяцев — в январе 2027 года.

