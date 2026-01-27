В России побит рекорд по продажам б/у автомобилей

Всего в третий раз за всю историю наблюдений в России продано 6 млн легковушек с пробегом.

Спрос на легковые машины с пробегом в России в 2025 году достиг исторического максимума. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат».

За 12 месяцев прошлого года россияне купили 6 235 674 подержанных авто. Лишь третий раз за всю историю наблюдений, которая ведётся с 2007 года, отечественная вторичка преодолела 6-миллионную отметку.

В предыдущий раз годовые продажи б/у автомобилей в России перевалили за 6 млн в 2024-м (6,03 млн), а первое такое достижение было зафиксировано в 2014-м. Причём именно 12 лет назад был поставлен прошлый рекорд — 6,1 млн машин.

Самые популярные автомобили с пробегом в России в 2025 году:

Наиболее востребованной моделью на отечественной вторичке в прошлом году стал седан Lada 2107. В топ-3 также попали два «корейца» Kia Rio и Hyundai Solaris.

Lada 2107 — 142 336 штук; Kia Rio — 120 912; Hyundai Solaris — 118 189; Lada 2114 — 112 433; Ford Focus — 107 105; Lada 4x4 — 105 055; Lada 2170 — 101 793; Toyota Corolla — 99 863; Toyota Camry — 87 892; Lada 2190 — 84 729.

В марочном рейтинге первую строчку уверенно заняла российская марка Lada — 1,53 млн машин. Второе место осталось за японской Toyota с результатом 624,8 тысяч единиц. Следом расположилась корейская Kia — 358,3 тысячи авто.

