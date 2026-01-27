В России побит рекорд по продажам б/у автомобилей
Всего в третий раз за всю историю наблюдений в России продано 6 млн легковушек с пробегом.
Спрос на легковые машины с пробегом в России в 2025 году достиг исторического максимума. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат».
За 12 месяцев прошлого года россияне купили 6 235 674 подержанных авто. Лишь третий раз за всю историю наблюдений, которая ведётся с 2007 года, отечественная вторичка преодолела 6-миллионную отметку.
В предыдущий раз годовые продажи б/у автомобилей в России перевалили за 6 млн в 2024-м (6,03 млн), а первое такое достижение было зафиксировано в 2014-м. Причём именно 12 лет назад был поставлен прошлый рекорд — 6,1 млн машин.
Самые популярные автомобили с пробегом в России в 2025 году:
Наиболее востребованной моделью на отечественной вторичке в прошлом году стал седан Lada 2107. В топ-3 также попали два «корейца» Kia Rio и Hyundai Solaris.
- Lada 2107 — 142 336 штук;
- Kia Rio — 120 912;
- Hyundai Solaris — 118 189;
- Lada 2114 — 112 433;
- Ford Focus — 107 105;
- Lada 4x4 — 105 055;
- Lada 2170 — 101 793;
- Toyota Corolla — 99 863;
- Toyota Camry — 87 892;
- Lada 2190 — 84 729.
В марочном рейтинге первую строчку уверенно заняла российская марка Lada — 1,53 млн машин. Второе место осталось за японской Toyota с результатом 624,8 тысяч единиц. Следом расположилась корейская Kia — 358,3 тысячи авто.
