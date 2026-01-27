Самая дорогая версия Lada Vesta подорожала на 230 000 рублей
АвтоВАЗ отменил скидки на Lada Vesta Sportline.
На автомобили спортивной линейки Lada Vesta 2024 года выпуска больше не действует дисконт. АвтоВАЗ убрал из прайс-листов на своём официальном сайте соответствующую программу.
«Горячая» Lada Vesta Sportline до сих пор продавалась со скидкой в 230 000 рублей. И если прежде ценник на эту версию начинался от 2 095 000 рублей, то теперь стартовая цена — 2 325 000 рублей.
Важно отметить, что АвтоВАЗ предупреждал в своих прайс-листах о сроке окончания программы скидок на Lada Vesta Sportline 2024 года. Сначала программа была рассчитана до 31 декабря 2025-го, а затем её продлили до 15 января 2026-го.
Актуальная стоимость седана Lada Vesta Sportline 2024 года выпуска:
- Sportline — 2 325 000 рублей;
- Sportline Black — 2 355 000 рублей.
Актуальная стоимость универсала Lada Vesta Sportline 2024 года:
- Sportline — 2 495 000 рублей;
- Sportline Black — 2 525 000 рублей.
Версия Sportline базируется на топовой комплектации Techno стандартной Lada Vesta. В оснащение входят светодиодные фары и фонари, две подушки безопасности, кондиционер, обогрев руля, сидений, ветрового стекла, задние парктроники, полностью цифровая приборная панель и 10-дюймовый экран мультимедийной системы, камера заднего вида, 8 динамиков аудиосистемы, розетка USB для пассажиров второго ряда.
Оборудована Lada Vesta Sportline форсированным до 118 л.с. атмосферником 1,6 в паре с 5-ступенчатой «механикой». Среди других особенностей – аэродинамический обвес, чёрные колёсные диски, специальные настройки подвески и тормозов, а также спортивные кресла.
В линейке тольяттинского автоконцерна Vesta Sportline появилась в ноябре 2023 года. Сначала в продаже появился седан, а в январе 2024-го гамму пополнил универсал.
От печали до радости: как АвтоВАЗ пережил непростой 2025-й год и какие новинки готовит на 2026-й