Самая дорогая версия Lada Vesta подорожала на 230 000 рублей

АвтоВАЗ отменил скидки на Lada Vesta Sportline.

© АВТОВАЗ

На автомобили спортивной линейки Lada Vesta 2024 года выпуска больше не действует дисконт. АвтоВАЗ убрал из прайс-листов на своём официальном сайте соответствующую программу.

«Горячая» Lada Vesta Sportline до сих пор продавалась со скидкой в 230 000 рублей. И если прежде ценник на эту версию начинался от 2 095 000 рублей, то теперь стартовая цена — 2 325 000 рублей.

Важно отметить, что АвтоВАЗ предупреждал в своих прайс-листах о сроке окончания программы скидок на Lada Vesta Sportline 2024 года. Сначала программа была рассчитана до 31 декабря 2025-го, а затем её продлили до 15 января 2026-го.

Актуальная стоимость седана Lada Vesta Sportline 2024 года выпуска:

Sportline — 2 325 000 рублей;

Sportline Black — 2 355 000 рублей.

Актуальная стоимость универсала Lada Vesta Sportline 2024 года:

Sportline — 2 495 000 рублей;

Sportline Black — 2 525 000 рублей.

Версия Sportline базируется на топовой комплектации Techno стандартной Lada Vesta. В оснащение входят светодиодные фары и фонари, две подушки безопасности, кондиционер, обогрев руля, сидений, ветрового стекла, задние парктроники, полностью цифровая приборная панель и 10-дюймовый экран мультимедийной системы, камера заднего вида, 8 динамиков аудиосистемы, розетка USB для пассажиров второго ряда.

Оборудована Lada Vesta Sportline форсированным до 118 л.с. атмосферником 1,6 в паре с 5-ступенчатой «механикой». Среди других особенностей – аэродинамический обвес, чёрные колёсные диски, специальные настройки подвески и тормозов, а также спортивные кресла.

В линейке тольяттинского автоконцерна Vesta Sportline появилась в ноябре 2023 года. Сначала в продаже появился седан, а в январе 2024-го гамму пополнил универсал.

От печали до радости: как АвтоВАЗ пережил непростой 2025-й год и какие новинки готовит на 2026-й