Стало известно, сколько автомобилей Tenet было продано в 2025 году

Российский автобренд подвёл итоги 2025 года и рассказал о целях на 2026-й.

© Tenet

Автомобильный бренд Tenet реализовал свыше 30 тысяч машин в России в 2025 году, несмотря на выход на рынок лишь в конце лета. Об этом сообщил корреспондент «Рамблер/авто» с пресс-конференции марки в Москве.

Серийное производство Tenet на заводе в Калуге стартовало в августе. Первым серийным автомобилем, сошедшим с конвейера, стал кроссовер Tenet T7. Вслед за ним было освоено производство компактного кроссовера Tenet T4, а затем — семиместного флагмана Tenet T8. Таким образом, в настоящий момент с калужского конвейера сходят три модели.

По состоянию на конец прошлого года, россияне купили 33 500 кроссоверов Tenet. Это примерно девятое место среди всех брендов, представленных сегодня на отечественном авторынке.

Таким образом, буквально за полгода с дебюта на рынке Tenet попал в в топ-10 самых востребованных брендов в России. Больше машин в 2025-м продали только Lada, Haval, Chery, Geely, Belgee, Changan, Jetour и Solaris.

Корпоративным клиентам за четыре месяца было поставлено 4 932 автомобиля. Дополнительным драйвером роста стали и онлайн-продажи, на которых с сентября по декабрь было реализовано 1 198 автомобилей.

В дилерские сети с завода в Калуге было поставлено 45 000 автомобилей. Официальное представительство марки на сегодняшний день включает в себя 211 автоцентров в более чем 95 городах России

© Алексей Батушенко

Наибольшая доля продаж Tenet приходится на Уральский регион — 7,6%. Москва заняла 4,2% от всего объёма реализации, Санкт-Петербург — 6,3%.

«2025 год стал для Tenet подтверждением того, что даже в крайне сжатые сроки возможно создать конкурентоспособный автомобильный бренд федерального масштаба. Всего за четыре месяца мы вошли в топ-3 российского рынка, заняли лидирующие позиции в ключевых сегментах и сформировали устойчивую инфраструктуру продаж и сервиса по всей стране», — прокомментировал Илья Перминов, операционный директор бренда Tenet.

На 2026 год Tenet ставит амбициозные цели: занять долю рынка более 10% и закрепиться в топ-3 лидеров.

Новый автомобильный бренд Tenet: история марки, модели, цены и комплектации