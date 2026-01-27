Tenet анонсировал новый большой 7-местный кроссовер

Серийное производство стартует в первой половине 2026 года.

© Chery

В 2026 году в модельном ряду Tenet станет одним кроссовером больше. О сроках выхода новинки T9 представители марки объявили на пресс-конференции, которую посетил корреспондент «Рамблер/авто».

Сейчас в линейке российского бренда представлены три SUV: компактный T4, среднеразмерный T7 и флагманский T8. Новый T9 встанет на конвейер автозавода «АГР» в Калуге в первой половине 2026 года и станет новым флагманом бренда.

Четвёртый кроссовер Tenet, как и первые три модели, будет лицензионной копией Chery. Прототип T9 — 7-местный полноприводный Tiggo 9. Судя по оформленному ОТТС, новинка Tenet получит 2,0-литровый турбомотор мощностью 245 л.с. и классическую коробку-автомат.

Среди других запланированных обновлений линейки Tenet в этом году — модификации актуальных моделей T4 и T8 и запуск сборки и продаж седана бизнес-класса.

