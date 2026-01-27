В линейке российской марки Tenet появится аналог Toyota Camry

Сейчас в модельном ряду Tenet представлены только кроссоверы.

© Chery

Российский автомобильный бренд Tenet запустит сборку и продажи седана D-класса, передаёт корреспондент «Рамблер/авто» с пресс-конференции в Москве.

На мероприятии представители марки поделились планами по обновлению модельной линейки, в которой сейчас доступны кроссоверы T4, T7 и T8. Помимо модернизации текущих моделей и выхода нового паркетника T9 в 2026 году, гамма Tenet пополнится седаном бизнес-класса.

На слайде, показанном на пресс-конференции новинка была скрыта. Судя по форме фар и очертаниям передка и силуэту кузова в целом, прототипом первого седана Tenet станет популярный в России Chery Arrizo 8, считающийся китайским аналогом Toyota Camry.

© Алексей Батушенко

Как скоро седан Tenet встанет на конвейер и появится в автосалонах, руководители бренда не уточнили.

