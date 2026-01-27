Москва стала одним из лидеров по числу закрытых автосалонов в 2025 году

Больше дилерских центров закрылось только в одном городе-миллионнике.

В 2025 году в Москве закрылось почти 5% дилерских автоцентров. Это один из самых больших показателей среди 16 городов-миллионников в России, следует из исследования 2ГИС, с которым ознакомился «Рамблер/авто».

На январь 2026 года в Москве работает 1,3 тысячи автосалонов, что на 4,9% меньше, чем годом назад. Больше точек продаж автомобилей закрылось только в Краснодаре: минус 5,6% — до 354 автосалонов. Третьим и последним городом-миллионником, где за прошлые 12 месяцев стало меньше автоцентров, оказался Санкт-Петербург с незначительным показателем -0,1% — 668 точек продаж.

В остальных 13 крупнейших городах России количество автосалонов в прошлом году, наоборот, выросло. ​​В тройку лидеров по приросту шоурумов вошли Красноярск (+17%), Новосибирск (+12%) и Челябинск (+11%).

«В этих городах активно развиваются площадки по продаже автомобилей с пробегом, а также салоны, работающие с китайскими и корейскими брендами, поставками из-за рубежа», — рассказали в 2ГИС.

Суммарно в российских городах-миллионниках по состоянию на сегодняшний день функционируют 5,4 тысячи автосалонов — это на 2% больше, чем 12 месяцев назад. Несмотря на отрицательную динамику, Москва по-прежнему остаётся лидером по числу дилерских центров — 1 381 точек продаж. Следом за столицей расположились Санкт-Петербург (668) и Новосибирск (369).

