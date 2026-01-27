Из чего сделаны автомобили Tenet: список деталей российского производства

Стало известно, какие отечественные комплектующие есть в кроссоверах Tenet.

© Tenet

Не секрет, что стремительно набирающие популярность в России автомобили отечественной марки Tenet – клоны китайских моделей Chery. Сборка этих машин на автозаводе «АГР» в Калуге осуществляется по полному циклу со сваркой и окраской кузовов. Но есть ли в них российские комплектующие или все компоненты поставляют из Китая?

На пресс-конференции в Москве во вторник, 27 января, представители Tenet поделились подробностями о сборке кроссоверов T4, T7 и T8. Несмотря на то, что их выпуск начался не так давно, в августе 2025 года, уже локализовано производство самых разных компонентов – от деталей салона, стёкол до выхлопной системы, электрики, блоков BMC и ESP.

© Алексей Батушенко

Список локализованных компонентов в автомобилях Tenet:

Выхлопная система;

Электрика;

Навигационная спутниковая система ГЛОНАСС;

Телематическое оборудование;

Блок управления оборудованием кузова (BCM), отвечающий за функционирование дверных замков, стеклоподъёмников, подсветки салона и прочего;

Блок ESP — электронная система контроля устойчивости автомобиля;

Аккумулятор;

Элементы салона;

Стёкла.

Стоит отметить, что до ужесточения требования Минпромторга РФ по локализации в 2026 году младший кроссовер Tenet T4 даже входил в список автомобилей, доступных для покупки по программе господдержки.

