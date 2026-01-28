Mercedes-Benz представила эксклюзивный CLE. Эта версия круче и мощнее «заряженной»

Немецкий концерн расширяет коллекционную гамму Mythos.

© Mercedes‑Benz

Компания Mercedes-Benz рассекретила вторую модель из своей эксклюзивной линейки Mythos. Пока безымянный автомобиль построен на базе роскошного купе CLE и по агрессивности дизайна и мощности двигателя превосходит даже «заряженную» версию с индексом 53.

В пресс-релизе, посвященном новинке, «трёхлучевая звезда» несколько раз назвала «экстремальным» новый коллекционный CLE, хотя это понятно и без слов. Достаточно взглянуть на опубликованные фото автомобиля. Купе получил новый передний бампер с большим воздухозаборником внизу и подвижными аэродинамическими закрылками, как на актуальном Porsche 911. Колёса даже чисто визуально стали намного шире. Вместо четырёх круглых наконечников выхлопной системы, как на 53, новая модель получила четыре квадратных патрубка. А вместо маленького заднего спойлера на верхней кромке багажника теперь установлено гигантское антикрыло.

© Mercedes‑Benz

По сведениям инсайдеров, спортивное купе оснащается новым 4,0-литровым V8 мощностью 650 л.с., построенным Mercedes-Benz для автомобилей обновлённого S-класса. Для сравнения, рядная «турбошестёрка» 3,0 на CLE 53 выдает 449 «лошадей». Но если «пятьдесят третий» имеет полный привод (4WD), то на Mythos крутящий момент передаётся только на задние колёса.

Немецкий концерн запустил модельную гамму Mythos относительно недавно — в 2022 году. Эта линейка предназначена для коллекционных автомобилей, выпускаемых по индивидуальным заказам. Первенцем Mythos стал родстер PureSpeed, по сути представляющий собой серьёзно переделанный Mercedes-AMG SL 63 4Matic+. Тираж мелкосерийной модели стоимостью $1 млн (76,5 млн рублей) составил всего 250 экземпляров.

Сколько будет стоить купе Mythos и как скоро эта новинка появится в продаже, в Mercedes-Benz не объявили. Но можно точно сказать, что гран-турер с более мощным двигателем будет ещё эксклюзивнее и дороже спидстера PureSpeed с 585-сильным V8.

Какие машины представят в этом году: календарь автоновинок 2026 года