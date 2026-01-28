Водители в Москве могут оплачивать парковку прямо в навигаторе

Оплачивать столичные парковки теперь можно в навигаторе 2ГИС, не переключаясь на другие приложения.

© Мобильный репортер/Агентство «Москва»

При построении маршрута в Москве сервис 2ГИС подсказывает водителю варианты парковки возле места назначения — эта опция появилась ещё в прошлом году. Теперь сразу в навигаторе можно и оплатить парковку, говорится в сообщении пресс-службы сервиса, которое поступило в редакцию «Рамблер/авто».

Перед началом поездки автомобилист в пару кликов может настроить 2ГИС так, чтобы на карте Москвы были отмечены парковки, где можно платно или бесплатно припарковать машину. Для их отображения достаточно в правом верхнем углу главного экрана приложения 2ГИС выбрать линзу «Авто».

В конце поездки навигатор предупредит водителя, что он паркуется в платной зоне. Перейти к оплате можно, нажав на кнопку в подсказке в приложении. Кроме того, можно выбрать парковку на карте, и если она платная, в её карточке будет кнопка для оплаты. После нажатия откроется страница, где можно провести оплату по банковской карте.

© 2ГИС

Оплата доступна для всех уличных парковок, находящихся в ведении ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» — всего более 176 тысяч парковочных мест. По мере расширения сети новые зоны также будут подключаться к оплате через 2ГИС.

Ранее оплата городских парковок в 2ГИС появилась в Санкт-Петербурге. Функция доступна в актуальной версии приложения для iOS и Android. Скачать или обновить 2ГИС можно бесплатно в App Store, Google Play и других сторах.

