«Как в 90-х». Audi и Mercedes поспорили и перешли на личности

Что не поделили два немецких автопроизводителя?

© Audi

Любопытный заочный спор в прессе развернулся между двумя немецкими автогигантами Mercedes-Benz и Audi. Топ-менеджеры двух компаний не сошлись во мнении насчёт оснащения современных автомобилей.

Поводом для дискуссии стала тенденция к установке огромных экранов в автомобилях, как и их большое количество. Так, в «Четырёх кольцах» заявили, что 14,5-дюймовый экран мультимедийной системы, дополнительный дисплей на 10,9 дюйма и «приборка» на 11,9 дюйма, как у Audi Q5, – это перебор.

© Audi

«Больше – не значит лучше. От огромного дисплея в автомобиле никакого толку. Это просто технология ради технологии», – приводит слова креативного директора Audi Массимо Фраскелла портал Motor1.

Шеф-дизайнер Mercedes Горден Вагенер, наоборот, считает, что большой экран – неотъемлемая часть современных автомобилей, добавляющая удобства водителю и пассажирам. В 2021 году концерн из Штутгарта даже презентовал гигантский 56-дюймовый дисплей, который получил электрический седан EQS.

© Mercedes-Benz

«Большие экраны нужны – например, для просмотра фильма и тому подобного. Они востребованы автолюбителями», – заявил специалист.

Главный дизайнер Mercedes-Benz даже подколол Audi, которая не так давно выкатила прототип родстера Concept C с уменьшенным до 10,9 дюймов центральным экраном, вдобавок складывающимся в переднюю панель.

© Audi

«Такое впечатление, что интерьер этой машины спроектировали в 90-х годах. Слишком скучно и банально, ничего нового», – отметил Вагенер.

Audi отказалась комментировать критику со стороны Mercedes-Benz, не став продолжать спор по поводу экранов.

