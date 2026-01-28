В 2026 году на УАЗе стартует выпуск большого рамного внедорожника

Названы сроки запуска серийного производства Sollers S9.

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) готовится к запуску сборки нового внедорожника марки Sollers. Об этом, рассказывая о расширении мощностей предприятия, заявил председатель совета директоров «Соллерс» Адиль Ширинов.

«Это новая прессовая линия, на которой мы будем штамповать детали практически для всех автомобилей, которые будут здесь выпускаться», – приводит слова топ-менеджера инфорагенство ТАСС.

Наряду с пикапами ST6, ST8, ST9 детали с новой прессовочной линии будут предназначены для внедорожника S9, о котором мы рассказывали ещё осенью прошлого года. Запуск конвейера запланирован на конец мая – начало июня, за несколько месяцев до старта производства новинки.

«Внедорожник мы в третьем квартале, в конце августа-начале сентября, выпускаем», — подтвердил Ширинов.

Sollers S9 будет клоном китайского JAC T9, построенного на базе популярного пикапа T9. Это 5,3-метровый «вездеход» с рамной конструкцией и клиренсом 210 мм. «Китаец» оснащается как бензиновым, так и дизельным мотором. Какой агрегат будет под капотом локализованной версии – вопрос пока открытый.

