Пожар на бывшем российском заводе Volkswagen: стали известны подробности

К счастью, никто не подстарадал.

© AGR Automotive Group

В среду утром, 28 января, на территории российского автозавода «АГР Холдинг» в Калужской области произошёл пожар. О том, что случилось, рассказали в пресс-службе предприятия.

Сигнал о пожаре на заводе поступил в МЧС в 11:55 по местному времени. По предварительной информации, пожар начался на станке по утилизации пенопласта. Площадь возгорания, по официальной информации, составила 700 квадратных метров.

© ГУ МЧС РФ по Калужской области

«Произошло задымление в одном из производственных цехов, персонал был своевременно эвакуирован, пострадавших нет», – приводит заявление пресс-службы Tenet информационное агентство ТАСС.

К настоящему моменту возгорание на предприятии «АГР» ликвидировано. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

До 2022 года завод в индустриальном парке «Грабцево» принадлежал немецкому автоконцерну Volkswagen. Сейчас на площадке выпускают автомобили российской марки Tenet.

