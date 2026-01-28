Пожар на бывшем российском заводе Volkswagen: стали известны подробности
К счастью, никто не подстарадал.
В среду утром, 28 января, на территории российского автозавода «АГР Холдинг» в Калужской области произошёл пожар. О том, что случилось, рассказали в пресс-службе предприятия.
Сигнал о пожаре на заводе поступил в МЧС в 11:55 по местному времени. По предварительной информации, пожар начался на станке по утилизации пенопласта. Площадь возгорания, по официальной информации, составила 700 квадратных метров.
«Произошло задымление в одном из производственных цехов, персонал был своевременно эвакуирован, пострадавших нет», – приводит заявление пресс-службы Tenet информационное агентство ТАСС.
К настоящему моменту возгорание на предприятии «АГР» ликвидировано. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
До 2022 года завод в индустриальном парке «Грабцево» принадлежал немецкому автоконцерну Volkswagen. Сейчас на площадке выпускают автомобили российской марки Tenet.
