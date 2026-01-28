Конкурент Lada Largus: стартовали продажи российского минивэна Sollers SF1

Эта машина допущена к работе в такси после 1 марта 2026 года.

© Соллерс

Российская автомобилестроительная компания «Соллерс» в среду, 28 января, объявила о старте продаж бюджетного 7-местного минивэна SF1. Ценник на новинку начинается от 2 250 000 рублей.

«Новая модель будет включена в перечень транспортных средств, утвержденный Министерством промышленности и торговли РФ для работы в такси», — подчеркнули в пресс-службе Sollers.

Микроавтобус имеет солидные габариты: длина — 5115 мм, ширина — 1765 мм, высота — 1900 мм, длина колёсной базы составляет 3080 мм. Под капотом установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 136 л.с. (175 Н·м). За переключение передач отвечает 5-скоростная механическая коробка. Привод — только задний.

В базовый вариант оснащения микроавтобуса Sollers SF1 включены: светодиодные ходовые огни (ДХО) и противотуманные фары (ПТФ), обогрев руля и сидений, кондиционер, электрические стеклоподъёмники, задний парктроник, две подушки безопасности. Имеются такие устройства активной безопасности, как антиблокировочная система тормозов (ABS) и система курсовой устойчивости автомобиля (ESP).

© Соллерс

Конкурировать минивэну Sollers SF1 на российском рынке предстоит с вазовским универсалом Lada Largus и газовским микроавтобусом «Соболь NN». В дальнейшем в продаже также должна появиться версия в виде 5-местного комби с изолированным от салона грузовым отсеком, которая была представлена одновременно с минивэном в декабре 2025 года.

Опубликован официальный список автомобилей для работы в такси с 1 марта 2026 года