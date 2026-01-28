Пожар на бывшем заводе Volkswagen в Калуге потушен

Пожар на бывшем автозаводе Volkswagen в Калуге потушен
Производственный процесс на калужском автомобильном заводе не нарушен.
Пожар на экс-заводе Volkswagen, ныне именуемом «АГР Холдинг», ликвидирован. Об этом заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
В среду утром, 28 января, в одном из производственных цехов площадки в индустриальном парке Грабцево произошло возгорание. Персонал был оперативно эвакуирован.
«Пожар на заводе АГР в Калуге потушен. Пострадавших нет. Производственный процесс не нарушен», — сообщил губернатор в своём Телеграм-канале.
По данным МЧС, загорелся цех по утилизации пенопласта. Площадь пожара составила 700 квадратных метров.
