Пожар на бывшем заводе Volkswagen в Калуге потушен

Производственный процесс на калужском автомобильном заводе не нарушен.

Пожар на экс-заводе Volkswagen, ныне именуемом «АГР Холдинг», ликвидирован. Об этом заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

В среду утром, 28 января, в одном из производственных цехов площадки в индустриальном парке Грабцево произошло возгорание. Персонал был оперативно эвакуирован.

«Пожар на заводе АГР в Калуге потушен. Пострадавших нет. Производственный процесс не нарушен», — сообщил губернатор в своём Телеграм-канале.

По данным МЧС, загорелся цех по утилизации пенопласта. Площадь пожара составила 700 квадратных метров.

