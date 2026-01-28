Россияне активно избавляются от китайских авто

Количество китайских машин на российской вторичке за последний год увеличилось почти в полтора раза.

Российские автолюбители, купившие «китайцев» с 2021 по 2025 годы, активно пересаживаются на другие машины. За последние 12 месяцев перепродажи авто марок из Поднебесной выросли на 44%, сообщил гендиректор «Автостата» Сергей Целиков в своём Телеграм-канале.

Если в 2024 году в России было перепродано 196,5 тысячи китайских авто, то в 2025-м — 283,1 тысячи. Доля машин производства КНР на б/у рынке увеличилась с 3% до 4,5%.

Почти две трети китайских «бэушек» (64,4%) приходится на свежие автомобили 2021-2025 годов выпуска. Причём за год этот сегмент вырос сразу на 79%. На втором месте идут «китайцы» 10 лет и старше — доля 25,6%. И наконец, меньше всего на вторичке машин возрастом 5-9 лет, доля которых составляет 25,6%.

Больше всего в России перепродают автомобили марок Chery (доля 21,9%), Geely (19,6%) и Haval (13,2%), на которые приходится свыше половины всего вторичного рынка «китайцев» (55,1%). Реже всего в перепродажах встречаются FAW (1,5%), JAC (1,4%) и GAC (1,1%).

