Владельцы Mercedes-Benz и BMW стали самыми злостными нарушителями платных парковок

Названы автомобили в Москве, которые в 2025 году чаще других увозили на спецстоянку по причине того, что их хозяева не оплачивали штрафы за неоплату парковки.

© sommthink/Shutterstock

Московские автомобилисты накопили за прошлый год 9 млн рублей штрафов за неоплату парковки, а лидерами по числу эвакуаций на спецстоянку стали владельцы машин премиальных немецких марок. Об этом рассказала пресс-служба столичного Дептранса.

По решению Федеральной службы судебных приставов эвакуаторы «Московского паркинга» переместили на спецстоянки в общей сложности 66 автомобилей. Чаще всего увозили машины марок BMW (7 раз), Mercedes-Benz (5), Audi и Lexus (3).

«Призываем водителей не нарушать правила дорожного движения и оплачивать штрафы своевременно», — обратился к столичным автомобилистам заммэра Москвы Максим Ликсутов по вопросам транспорта.

Автомобили, владельцы которых регулярно не оплачивают штрафы, перемещают на спецстоянки под контролем судебных приставов. Забрать машину собственник сможет только после полного погашения задолженности.

