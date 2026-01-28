Geely Coolray сенсационно возвращается в Россию

Поклонники кроссоверов Geely будут рады. Есть лишь один странный момент.

© Geely

Один из самых популярных в России кроссоверов Geely Coolray внезапно возвращается на отечественный рынок. Почему внезапно? С момента исчезновения паркетника из российских автосалонов прошло всего два с половиной месяца.

Как выяснилось, Geely получила сертификаты на кроссовер с внутренним номером SX11-A6, соответствующий рестайлинговому Coolray. Эти документы требуются для выдачи ОТТС, разрешающего продажи машины в России.

«Смущает одно: только в ноябре компания объявила об уходе Coolray из линейки. Что изменилось в раскладах Geely за это время, не знаем», — пишет портал «Китайские автомобили», узнавший о сертификации нового Coolray в России.

Уход Geely Coolray с российского рынка в ноябре 2025 года был предсказуем. Популярный в 2022-2023 годах кроссовер уже не мог конкурировать с более современным Geely Cityray и своей перелицованной копией Belgee X50.

Что нового в рестайлинговом Geely Coolray?

Премьера новой версии Geely Coolray в Китае состоялась в ноябре прошлого года. Внешне кроссовер отличается от дореформенной модели массивной радиаторной решёткой и монофонарём. В салоне появился «парящий» 14-дюймовый тачскрин мультимедийной системы и 8,8-дюймовая цифровая «приборка». Габариты практически не изменились: 4380×1800×1609 мм при колёсной базе 2600 мм.

Что касается двигателя, то рестайлинговый Coolray получил форсированную 1,5-литровую «турбочетвёрку» мощностью 181 л.с. Продававшийся до ухода из России паркетник оснащался двигателем аналогичной конфигурации, но его отдача не превышала 147 л.с. За переключение передач по-прежнему отвечает 7-ступенчатый «робот», а привод, как и раньше, только передний.

