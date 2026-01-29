В России впервые с начала 2026 года стабилизировались цены на бензин

За предпоследнюю неделю января подорожали только АИ-98 и дизельное топливо.

Росстат сообщил о стабилизации цен на автомобильное топливо на российских заправках. Средняя цена за литр бензина не изменилась за последнюю неделю, а солярка прибавила в цене на одну копейку, следует из отчёта ведомства, с которым ознакомился «Рамблер/авто».

Если неделей ранее АИ-92 подорожал на 7 копеек, АИ-95 — на 8 копеек, то с 20 по 26 января стоимость литра топлива этих марок осталась на уровне 65,13 и 67,58 рубля соответственно. Премиальный АИ-98 вырос в цене на 4 копейки — до 90,68 рубля.

«Изменение цен на бензин зафиксировано в 24 субъектах, более всего в Липецкой области +0,3%. Снижение цен зафиксировано в 16 субъектах, более всего в Республике Тыва (-1,3%).

В Москве за прошедший период изменение цен на бензин составило +0,1%, в Санкт-Петербурге цены не изменились», — рассказали в Росстате.

Динамика розничных цен на автомобильное топливо с 20 по 26 января:

АИ-92: 65,13 рубля (без изменений);

АИ-95: 67,58 рубля (без изменений);

АИ-98 и выше: +4 копейки, с 90,64 до 90,68 рубля;

ДТ: +1 копейка, с 77,02 до 77,03 рубля.

Мониторинг цен на моторное топливо был проведён более чем на 1800 заправочных станциях в 280 городах.

