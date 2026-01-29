Cybertruck по-русски: опубликован список опций электрофургона «Руссо-Балтъ»
Раскрыты о подробности о комплектации российского аналога Tesla Cybertuck.
Российский электрофургон «Руссо-Балтъ» Ф200, о котором впервые стало известно пару дней назад, получит весьма богатый набор опций. Об оснащении машины рассказал официальный Телеграм-канал марки.
Электрический фургон получит LED-фары и климат-контроль. Помимо стандартного набора «теплых» опций, предусмотрен пакет «Русская зима», хотя не уточняется, что именно будет включено в этот набор. Имеется на Ф200 телематическая система, в режиме реального времени передающая данные о местонахождении автомобиля, его скорости, весе перевозимого груза.
Опции «Руссо-Балтъ» Ф200:
- Светодиодные фары;
- 14-дюймовый экран мультимедийной системы;
- Климат-контроль;
- Подушка безопасности для водителя;
- Четыре камеры кругового обзора;
- Пакет «зимних» опций: подогревы руля, сидений, зеркал, щеток стеклоочистителя;
- Пакет «Русская зима»;
- Смарт-ключ;
- Мобильное приложение для дистанционным управлением функциями автомобиля;
- Онлайн-мониторинг автомобиля;
- Антиблокировочная система (ABS), система курсовой устойчивости (ESP).
Как рассказали разработчики машины из Перми, обклейка кузова из нержавеющей стали может быть какого угодно цвета – по желанию клиента. В том числе покупатель может выбрать любой понравившийся ему принт.
Обещают в «Руссо-Балтъ» и расширенную техническую комплектацию. В качестве альтернативы электромотору на 200 л.с. будет доступен 400-сильный гибрид с ДВС-генератором и полным приводом. В дополнение к обычному фургону в линейке будет представлен изотермический фургон.
Стоимость «Руссо-Балтъ» Ф200 — 6 500 000 рублей. Предзаказ уже открыт: возвратный депозит составляет 10 000 рублей. Поставки машины заказчикам начнутся в январе 2027 года.
