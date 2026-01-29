Новая Lada Aura с цифровыми сервисами Сбера выходит в продажу

Флагманский седан получил новую электронную архитектуру с ключом-картой с функциями бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя, обновлённую мультимедийную систему EnjoY с проекционным решением PlayAuto с экосистемой сервисов Сбера и партнёров.

Российский концерн АвтоВАЗ объявил о начале отгрузок дилерам Lada Aura 2026 модельного года. О ключевых обновлениях представительского седана пресс-служба компании рассказала в сообщении, поступившем в редакцию «Рамблер/авто» в четверг утром, 29 января.

Вслед за автомобилями семейства Vesta бизнес-седан Aura уже в штатной комплектации получил обновлённую мультимедийную систему EnjoY с проекционным решением PlayAuto с экосистемой сервисов Сбера. Интеграция систем обеспечивает стабильную работу навигации в онлайн- и офлайн-режимах, возможность бесконтактной заправки, а также предоставляет доступ к голосовому помощнику и музыкальному контенту для водителя и пассажиров. Во всех сервисах предусмотрена быстрая и безопасная авторизация на сайтах и в приложениях партнёров по Сбер ID.

Кроме того, оба варианта оснащения Aura получили новую электронную архитектуру с ключом-картой с функциями бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя. Управление новыми возможностями автомобиля осуществляется с помощью удобного и компактного ключа-карты.

«Технология «свободные руки» даёт возможность автоматически разблокировать дверные замки, не вынимая ключ из кармана или сумки, при приближении к автомобилю на расстояние до полутора метров. Функция дистанционного запуска двигателя позволяет удаленно завести автомобиль», — рассказали на АвтоВАЗе.

Комплектации Lada Aura 2026 модельного года

Premier: Обновлённая мультимедийная система EnjoY с проекционным решением PlayAuto с сервисами Сбера. Система бесключевого доступа и автозапуска, полностью светодиодная оптика, 4 подушки безопасности, система курсовой устойчивости, система контроля слепых зон, передний и задний парктроники, обогрев рулевого колеса, передних сидений и подушки заднего дивана, кондиционер, круиз-контроль, а также другие системы комфорта и безопасности.

Status: Отделка салона из натуральной кожи, комфортные накладные подушки на задних подголовниках, подогрев заднего сиденья, включая спинку кресла. На выбор доступны чёрная или светло-серая отделки панели приборов и руля. Топовая мультимедийная система Lada Enjoy Vision Pro с 10-дюймовым планшетом с 8 динамиками и сервисами Яндекс Авто.

В обеих комплектациях бизнес-седан Lada Aura оснащается двигателем 1,8 литра и автоматической коробкой передач. Настройки шасси и силового агрегата адаптированы для комфортного движения длиннобазного автомобиля по любым дорогам.

Стоимость обновлённой Lada Aura — от 2 269 000 рублей.

