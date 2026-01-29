Снегопад может стать поводом для отмены крупного штрафа ГИБДД
Госавтоинспекции предложили сделать послабление автомобилистам в зимнее время года.
Перечень штрафов российских водителей может лишиться одного достаточно серьёзного пункта. Сейчас за это нарушение грозит административное наказание до 4500 рублей.
Как узнал Телеграм-канал Shot, в Госавтоинспекцию России поступило предложение не фиксировать нарушения разметки, когда идёт сильный снег. Обоснование — в снегопад водителям проблематично разглядеть разметку проезжей части дороги. В результате они по незнанию выезжают на выделенную полосу для автобусов, останавливаются на запрещающей разметке, поворачивают и разворачиваются на участках, где маркировка это запрещает.
Формально, если разметка на асфальте не видна, то наказывать за водителя за её несоблюдение нельзя. Но проблема в том, что дорожные камеры фиксируют все нарушения подряд, и штрафы до 4500 рублей приходят автоматически. Оспорить эти постановления можно, но далеко не всегда.
Автором инициативы об отмене фиксации нарушения дорожной разметки на время снегопада является вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Письмо с соответствующим предложением направлено главе МВД Владимиру Колокольцеву.
