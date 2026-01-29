Как работает завод Tenet после пожара: в «АГР» прокомментировали обстановку

Сутки назад на бывшем заводе Volkswagen произошёл пожар.

© Tenet

Автомобильный завод «АГР Холдинг» в Калужской области возобновил работу в обычном режиме после пожара, произошедшего 28 января. Об этом рассказала пресс-служба предприятия.

Утром в четверг на заводе в технопарке «Грабцево» произошёл пожар. Загорелся цех по утилизации пенопласта. Персонал завода был оперативно эвакуирован, никто не пострадал.

«Ситуация на заводе в Калуге стабилизирована, производственные цеха и линия по выпуску автомобилей не затронуты, производственный процесс не нарушен. Предприятие вернулось к работе в обычном режиме», — сказано в сообщении «АГР», поступившем «Рамблер/Авто» утром 29 января.

На автозаводе в Калуге выпускают кроссоверы новой российской марки марки Tenet. Ранее площадка принадлежала немецкому автогиганту Volkswagen, ушедшему из России в 2022 году.

