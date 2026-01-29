В России подорожали иномарки с льготным утильсбором

Неожиданное последствие повышения «утиля» на мощные автомобили, ввозимые из-за рубежа.

Переход на новые правила утильсбора с 1 декабря 2026 года привёл к неожиданному эффекту на российском авторынке. До 15% подорожали автомобили с льготным «утилем», на которые эта методика не распространяется, поскольку их мощность менее 160 л.с.

Как пишет газета «Известия», после введения нового утильсбора и подорожания мощных иномарок российские автолюбители переключились на подержанные корейские, японские и немецкие малолитражки. В списке самых востребованных иномарок мощностью до 160 л.с. — Kia, Hyundai, Mazda, Nissan, Subaru и такие «немцы», как Volkswagen Golf, Audi A3, BMW X1. Везут эти машины в Россию из стран Азии.

«Их импорт в Россию из Китая вырос более чем втрое, из Кореи — вдвое», — рассказал источник.

На фоне такого всплеска покупательской активности из России зарубежные продавцы повысили цены. Автомобили, поставляемые из КНР, подорожали на 10-15% в сравнении с ценниками осенью 2025 года — на 164 700-274 500 рублей.

Так, например, Ауди Q3 (150 л.с.) выросла в цене со 1,69 до 1,84 млн рублей. Менее мощная Audi A3 (140 л.с.) теперь обойдётся в 1,54-1,65 млн рублей вместо 1,37-1,43 млн в сентябре-октябре прошлого года. Японские автомобили до 160 л.с. сейчас доступны в ценовой «вилке» 2,5-3 млн рублей.

