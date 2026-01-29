Назван лучший этап Ф1 прошлого сезона. Этот приз в своё время получил Гран-при России

В Ф1 раздали награды организаторам этапов 2025 года.

© Formula1

Полуночная гонка Формулы-1 на трассе Яс-Марина в ОАЭ получила приз за лучшую организацию в 2025 году. Вручение почётной награды промоутерам Гран-при Абу-Даби состоялось на торжественном вечере в Лондоне в минувший четверг, сообщила пресс-служба гоночного чемпионата мира.

Коммерческие владельцы Формулы 1, американская корпорация Liberty Media, отметили высочайший уровень организации на трибунах, в паддоке и фан-зоне автодрома Яс-Марина. В том числе это касается и концертной программы с участием международных звёзд, среди которых были Metallica и Кэти Перри. И весь этот размах на фоне того, что Гран-при Абу-Даби стал суперфиналом сезона с тройным сражением за чемпионский титул и за уик-энд принял 339 000 болельщиков.

В своё время, в 2014 году, аналогичную награду за лучшую организацию этапа получили промоутеры Гран-при России. Гонка проводилась на Сочи Автодроме до 2021 года, пока в начале весны 2022-го Ф1 в одностороннем порядке не расторгла контракт.

Отметили боссы Формулы-1 и организаторов других гонок в прошлом году. Так, Гран-при Саудовской Аравии удостоился приза за развлекательную программу по ходу уик-энда. Промоутеры венгерского этапа получили награду за лучшие отзывы болельщиков. Гран-при Китая отмечен за культурную самобытность, а Гран-при Японии досталась награда за устойчивое развитие.

© Formula 1

Организатор года: Абу-Даби, Яс-Марина;

Абу-Даби, Яс-Марина; Самый зрелищный этап: Саудовская Аравия, Джидда;

Саудовская Аравия, Джидда; Отзывы болельщиков: Венгрия, Хунгароринг;

Венгрия, Хунгароринг; Культурная самобытность: Китай, Шанхай;

Китай, Шанхай; Устойчивое развитие: Япония, Сузука.

Новый, 77-й по счёту сезон Формулы-1 начнётся 8 марта на парковой трассе Альберт-Парк в австралийском Мельбурне и продлится до 6 декабря. Как и в 2025 году, состоится 24 этапа. Финал чемпионата мира в 13-й раз подряд пройдёт на Яс-Марине в Абу-Даби.

