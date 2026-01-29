Завод Tenet опубликовал заявление в связи со слухами о последствиях пожара

На предприятии в Калужской области отреагировали на публикации в прессе.

Сообщения о том, что автозаводу «АГР Холдинг» в Калужской области грозит срок срыв производственных планов после пожара, не соответствуют действительности. С таким заявлением по следам публикаций в СМИ выступила пресс-служба предприятия.

Накануне, в среду 28 января, на бывшей сборочной площадке Volkswagen произошёл пожар. Сегодня утром в «АГР» заявили о возобновлении запуска автомобилей, подчеркнув, что производственные цеха и линия по выпуску автомобилей не затронуты. Тем не менее в прессе появились публикации о том, что повреждения всё-таки имеются.

«Информация о повреждении производственной линии, появившаяся в ряде публикаций, не соответствует действительности. Возгорание затронуло одно из вспомогательных помещений и не повлияло на производственный процесс автомобилей бренда Tenet. Завод продолжает работу в штатном режиме. Производственный план будет выполнен в полном объёме, в том числе план на январь в объёме 8798 автомобилей», — сказано в заявлении пресс-службы «АГР».

Генеральный директор «АГР Холдинг» Андрей Карагин в опубликованном пресс-службой видеообращении подтвердил, что компоненты, оборудование, производственные линии не пострадали, также нет пострадавших среди сотрудников завода.

