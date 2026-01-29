Илон Маск сделал шокирующее заявление о сокращении линейки Tesla

Tesla Model S и Model X вытеснили роботы.

© logoboom/Shutterstock

Американский производитель электромобилей Tesla снимет с конвейера сразу две свои знаковые модели: лифтбек Model S и кроссовер Model X. Но самое интересное — причина, по которой компания Илона Маска вдруг решила отказаться от выпуска машин, с которыми, по сути, и выбилась в лидеры мирового электромобилестроения.

Компания решила освободить производственные мощности на заводе во Фримонте, штат Калифорния, где выпускают Model S и Model X. В дальнейшем Tesla переоборудует площадку под производство фирменных человекоподобных роботов-гуманоидов Optimus.

«Настало время проводить Model S и X на почётную пенсию, ведь мы движемся в будущее, основанное на автономных технологиях. Мы свернём производство этих автомобилей в следующем квартале», — передаёт CNN слова Маска, сказанные в ходе телефонной конференции по итогам четвёртого квартала 2025 года.

Старт производства Optimus на нынешней площадке по выпуску Tesla Model S и Model X запланирован до конца этого года. Планируемый объём выпуска — 1 млн единиц в год.

Будущему других моделей американской марки ничего не угрожает: седан Tesla Model 3 и пикап Tesla Cybertruck выпускают на заводе в Остине, штат Техас. Там же в 2027 году должно стартовать производство Tesla Roadster второго поколения.

Cybertruck по-русски: опубликован список опций электрофургона «Руссо-Балтъ»