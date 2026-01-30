Представлен новый Mercedes S-Class с искусственным интеллектом

Состоялась премьера обновлённого Mercedes-Benz S-Class седьмого поколения.

© Mercedes-Benz

В четверг вечером, 29 января, в Берлине состоялось, без преувеличения, одно из самых ожидаемых событий в мировом автопроме в 2026 году — презентация рестайлингового Mercedes-Benz S-класса. Флагманский автомобиль в кузове W223 обновился в последний раз перед сменой поколения в 2029-2030 годах. И модернизация получилась, надо сказать, весьма серьёзной — от дизайна кузова, интерьера до мотора и подвески

В Штутгарте с гордостью называют рестайлинг Mercedes-Benz S-Class W223 самым масштабным в рамках одного поколения за всю 140-летнюю историю своего модельного ряда. По словам генерального директора компании Олы Каллениуса, в ходе этой глубокой модернизации было переделано ни много ни мало полмашины: установлено приблизительно 2700 новых и усовершенствованных деталей, то есть 50% от всех компонентов.

Новые фары, увеличенная радиаторная решётка и значок с подсветкой

Выпускаемый с 2020 года Mercedes-Benz S-Class седьмой генерации изменился внешне. Автомобиль получил новую массивную решётку радиатора, сохранившую свою многоугольную форму и получившую чёрную окантовку, как на электрических моделях. Причём в размерах она на 20% больше решётки на дореформенной версии. Интересное решение — звезда Mercedes с подсветкой на капоте.

© Mercedes-Benz

Фары стали крупнее и, что не менее важно, эффективнее – на 40%. Светодиодные дневные ходовые огни приобрели узнаваемую форму трёхлучевой звезды. Воздухозаборники на переднем бампере стали ещё больше и обрели выразительный замкнутый профиль.

Пропорции и силуэт кузова сохранились, хотя ничего другого тут ждать и не следовало, пусть даже речь идёт о глубоком рестайлинге. На корме изменений минимум: хромированная накладка крышки багажника на месте, был слегка подретуширован дизайн бампера, а фары, как и ДХО, получили светодиоды с рисунком трёхлучевой звезды.

Абсолютно новый интерьер и «операционка» MB.OS

Интерьер Mercedes-Benz S-Class изменился до неузнаваемости. Вертикальный центральный дисплей уступил место MBUX Superscreen – это своего рода гибрид между сплошным экраном Hyperscreen и раздельными экранами на дорестайлинговой модели. Система представляет собой отдельно стоящий 12,3-дюймовый дисплей и 14,4-дюймовый центральный экран информационно-развлекательной системы и дополнительный 12,3-дюймовый планшет, объединенные в одну поверхность.

© Mercedes-Benz

Обновлённый Mercedes-Benz S-Class – первый автомобиль, получивший фирменную операционную систему MB.OS. Это «операционка» нового поколения с голосовым помощником на базе искусственного интеллекта, навигацией с передовой 3D-графикой и поддержкой автопилота четвёртого уровня.

Что касается других изменений, то противники сенсорных кнопок будут рады, потому что в Штутгарте прислушались и вернули на мультируль физические клавиши, хотя и не отказались полностью от тачскринов в салоне. Любопытный момент — дефлекторы обдува салона теперь регулируются не только вручную, но и на сенсорном экране с выбором разных режимов.

Пожалуй, самое необычное решение в обновлённом салоне представительской машины — передние ремни безопасности с подогревом. Как отметили в Mercedes-Benz, это не только поспособствует большему комфорту во время поездки, но и повысит безопасность, поскольку в зимнее время года водитель с большой вероятностью снимет куртку, которая может мешать за рулём.

Новый V8 с плоским коленвалом

Серьёзно обновился представительский автомобиль и технически. 4,0-литровый битурбо V8 семейства M177 под капотом седана S580 был приведён в соответствие со строгими европейскими нормами по выбросам и получил приставку Evo. Однако главное техническое новшество – плоский коленвал, шатунные шейки которого расположены под углом 180° вместо стандартных 90°. Выдаёт обновленный силовой агрегат 537 л.с. и 750 Нм.

Изменились и другие моторные вариации Mercedes-Benz S-класса:

Подключаемая гибридная установка S580 e стала мощнее на 75 л.с. — до 585 л.с. Запас хода остался в пределах 100 км;

S450 и S500 оборудованы модернизированными рядными «шестёрками» с увеличенным до 600 Нм крутящим моментом;

Дизельные двигатели для S350 d и S450 d получили каталитический нейтрализатор (катколлектор) с электрическим подогревом. Это устройство позволяет системе очистки выхлопных газов быстрее прогреваться и значительно снижает выбросы, что делает дизель соответствующим жёстким экологическим требованиям.

Во всех технических комплектациях и версиях обновлённый Mercedes-Benz S-класса оснащён полным приводом (4Matic) и стандартной пневматической подвеской.

© Mercedes-Benz

«Умная подвеска»

Пневматическая подвеска Airmatic в стандартной комплектации S-класса и E-Active Body Control в расширенном варианте обзавелись функцией интеллектуального демпфирования. Система получает из облачного хранилища данные с других автомобилей Mercedes и не просто заблаговременно предупреждает водителя о неровностях на дороге, но и автоматически выставляет подходящие настройки амортизаторов.

Когда новый Mercedes-Benz S-класса появится в продаже и сколько будет стоить?

В немецком концерне пока не раскрыли каких-либо подробностей по дате запуска продаж обновлённого Mercedes-Benz S-Class. Вопрос о стоимости пока тоже открыт.

