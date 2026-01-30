Стал известен мировой лидер по продажам автомобилей в 2025 году

За последние 15 лет на первой строчке глобальных продаж побывали всего три автопроизводителя.

© Yichuan Cao/NurPhoto via Getty Images

В мировой автоиндустрии определился лидер по продажам новых авто в 2025 году. До сих пор первую строчку удерживал немецкий Volkswagen, реализовавший около 9 млн машин. А теперь о своих достижениях сообщила японская Toyota, передаёт Reuters.

Автогигант из Страны восходящего солнца неизменно возглавлял глобальный рейтинг пять предыдущих лет. В 2025-м Toyota установила личный рекорд и сохранила за собой звание лидера — 11,6 млн проданных авто по всему миру.

Свыше половины проданных машин Toyota, а именно 56,1%, — это обычные бензиновые модели. На гибриды пришлось 42% реализации, на «чистые» электромобили — 1,9%.

За последние 16 лет Toyota в 14-й раз стала первой по продажам автомобилей в мире. С 2010 года «японцы» уступили лидерство только в 2011-м и 2019-м, когда вперёд вышли General Motors и VW Group.

Toyota зарегистрировала почти 100 товарных знаков в России