Где в России больше всего выдали автокредитов в 2025 году

Назван топ-15 регионов по объёму выданных автокредитов.

© Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В 2025 году российские банки выдали автокредиты на сумму 1,53 трлн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НКБИ).

Наибольший объём выданных кредитов на покупку машины отмечен в Москве (144,9 млрд рублей), Московской области (125,1 млрд.), Санкт-Петербурге (85,5 млрд), Краснодарском крае (77,4 млрд) и Республике Татарстан (75,2 млрд).

Топ-15 регионов России по объёму выданных автокредитов в 2025 году:

Москва — 144,9 млрд рублей (-32,9% относительно 2024 года); Московская область — 125,1 (-35,2%); Санкт-Петербург — 85,5 (-33,6%); Краснодарский край — 77,4 (-32,2%); Республика Татарстан — 75,2 (-30,0%); Республика Башкортостан — 50,9 (-31,9%); Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) — 49,8 (-32,7%); Свердловская область — 47,2 (-30,3%); Нижегородская область — 41,7 (-26,9%); Челябинская область — 41,2 (-35,2%); Самарская область — 40,9 (-29,0%); Ростовская область — 39,5 (-36,7%); Пермский край — 36,7 (-22,8%); Ставропольский край — 32,1 (-29,7%); Ленинградская область — 30,0 (-32,9%).

По сравнению с прошлым годом выдача автокредитов в России сократилась на 30%. Как отметили в НБКИ, это следствие роста рыночных ставок и утилизационного сбора.

