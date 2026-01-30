$76.0390.98

Где в России больше всего выдали автокредитов в 2025 году

Иван Беликов

Назван топ-15 регионов по объёму выданных автокредитов.

В 2025 году российские банки выдали автокредиты на сумму 1,53 трлн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НКБИ).

Наибольший объём выданных кредитов на покупку машины отмечен в Москве (144,9 млрд рублей), Московской области (125,1 млрд.), Санкт-Петербурге (85,5 млрд), Краснодарском крае (77,4 млрд) и Республике Татарстан (75,2 млрд).

Топ-15 регионов России по объёму выданных автокредитов в 2025 году:

  1. Москва — 144,9 млрд рублей (-32,9% относительно 2024 года);
  2. Московская область — 125,1 (-35,2%);
  3. Санкт-Петербург — 85,5 (-33,6%);
  4. Краснодарский край — 77,4 (-32,2%);
  5. Республика Татарстан — 75,2 (-30,0%);
  6. Республика Башкортостан — 50,9 (-31,9%);
  7. Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) — 49,8 (-32,7%);
  8. Свердловская область — 47,2 (-30,3%);
  9. Нижегородская область — 41,7 (-26,9%);
  10. Челябинская область — 41,2 (-35,2%);
  11. Самарская область — 40,9 (-29,0%);
  12. Ростовская область — 39,5 (-36,7%);
  13. Пермский край — 36,7 (-22,8%);
  14. Ставропольский край — 32,1 (-29,7%);
  15. Ленинградская область — 30,0 (-32,9%).

По сравнению с прошлым годом выдача автокредитов в России сократилась на 30%. Как отметили в НБКИ, это следствие роста рыночных ставок и утилизационного сбора.

