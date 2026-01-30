Новая машина Aston Martin в Формуле 1 выехала на тесты

Этот болид построил самый успешный и известный конструктор в современной Ф1 Эдриан Ньюи.

Заводская команда Aston Martin в Формуле 1 представила свою машину для сезона-2026, который стартует уже через полтора месяца в Австралии. В этом году к технике «зелёных» приковано огромное внимание, и на то есть сразу несколько причин.

В 2026 году в истории Aston Martin в Ф1 начинается новая глава. Команда английского автобренда перешла с клиентских моторов Mercedes на заводские агрегаты Honda, то есть получила полную техническую поддержку завода и статус эксклюзивного партнёра «японцев», которые прежде работали с Red Bull Racing. А шасси AMR26 построил Эдриан Ньюи, человек, чьи машины с начала 90-х выиграли три сотни гонок и свыше 20 титулов в Больших Призах.

Дебют AMR26 на трассе состоялся ещё накануне вечером, под занавес четвёртого дня тестов в испанской Барселоне. Машину привезли с базы в Сильверстоуне буквально в четверг утром, и механики занимались сборкой весь день. Вечером машина проехала пару кругов, а уже в пятницу утром Aston Martin приступила к полноценным тестам.

Выступать за Aston Martin в 2026-м будут двукратный чемпион мира и самый возрастной гонщик в пелотоне, 44-летний Фернандо Алонсо, и 27-летний канадец Лэнс Стролл. По итогам прошлого сезона они заняли 10-е и 16-е место в чемпионате, а Aston Martin стала седьмой из десяти команд в Кубке конструкторов.

Aston Martin участвует в Формуле 1 с 2021 года. Пока лучшим для британской марки остаётся сезон-2023, когда Алонсо восемь раз финишировал на подиуме и занял четвёртую позицию в личном зачёте, а коллектив оказался пятым в Кубке конструкторов.

Получится у Aston Martin совершить прорыв с машиной от гениального Ньюи и заводскими моторами Honda? Первый ответ на этот вопрос даст гонка Ф1 в Мельбурне, которая пройдёт 8 марта.

