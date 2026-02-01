Пожар на заводе Tenet, нежданный эффект от утильсбора и премьера нового Mercedes-Benz S-Class. Главное за неделю

ГИБДД предложили сделать послабление автомобилистам при снегопаде, Москва вошла в список лидеров по числу закрытых автосалонов, Mercedes-Benz «выкатила» одну из главных автоновинок 2026 года, на бывшем заводе Volkswagen в России произошёл пожар, в Перми представили отечественный Cybertruck, а Geely неожиданно решила вернуть на российский рынок кроссовер, который исчез из автосалонов пару месяцев назад – эти и другие события в подборке главных новостей последней недели января 2026 года.

© Mercedes-Benz

Россияне активно избавляются от китайских авто

На российскую вторичку хлынул поток китайских автомобилей 2021-2025 годов выпуска. За прошлый год численность таких «бэушек» выросла почти на 80%! Подробнее о том, «китайцев» каких марок российские автолюбители чаще всего выставляют на продажу и сколько всего китайских машин с пробегом было продано в прошлом году — в заметке.

Поставки машин Mercedes-Benz в Россию взлетели почти на 50%

Новые правила начисления утильсбора, вступившие в силу с 1 декабря 2025 года, привели сразу к нескольким неожиданные последствиям на отечественном авторынке. Как выяснилось, благодаря ажиотажу осенью прошлого года «серые» поставки автомобилей Mercedes-Benz в России взлетели почти в полтора раза! Другой неожиданный, причём отрицательный эффект, о котором стало известно на днях, — до 15% подорожали малолитражные машины из Китая, Южной Кореи, которые новый «утиль» вообще не должен был затронуть.

© Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В России могут появиться цветные автомобильные номера

В скором времени на дорогах России может будет встретить автомобили с зелёными и бирюзовыми госзнаками. Причём устанавливать их хотят не на спецтранспорт, а на гражданские машины. На какие и зачем это вообще нужно – вы можете узнать в публикации из нашей новостной ленты, если вдруг ещё не слышали об этом предложении «Национального автомобильного союза» (НАС).

На УАЗе стартует выпуск большого рамного внедорожника

В конце августа-начале сентября на конвейер Ульяновского автозавода (УАЗ) встанет «рамник» Sollers S9. Об этом на уходящей неделе было объявлено официально. Всё необходимое оборудование для выпуска нового внедорожника будет установлено на предприятии в мае-июне.

© Sollers

Москва стала одним из лидеров по числу закрытых автосалонов в 2025 году

Лишь в трёх из 16-ти городах-миллионниках в России в 2025 году сократилось количество автосалонов. В это число попала и столица Москва, уступив только Краснодару. О том, какой другой крупный российский город оказался в антирейтинге, а кто стал лидером по росту точек продаж автомобилей — в заметке по итогам исследования 2ГИС.

«Как в 90-х». Audi и Mercedes поспорили и перешли на личности

Два немецких производителя премиальных автомобилей не сошлись во мнении о том, нужны ли большие экраны в салоне или нет. В Mercedes-Benz уверены, что да, а в Audi назвали гигантские дисплеи бесполезными. Закончился этот заочный спор критикой, на которую другая сторона отвечать, правда, не стала.

Новая Lada Aura с цифровыми сервисами Сбера выходит в продажу

Концерн АвтоВАЗ обновил свою самую дорогую модель – Lada Aura. Бизнес-седан обзавёлся ключ-картой с функциями бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя. Кроме того, теперь Aura оснащается мультимедийной системой с цифровыми сервисами от Сбера. Владельцы стретч-седана смогут оплачивать топливо онлайн на заправках, использовать карты 2ГИС в офлайн- и онлайн-режимах, а также получат доступ к музыкальному сервису Звук и виртуальному ассистенту на базе GigaChat.

© АВТОВАЗ

В России появится аналог Tesla Cybertruck стоимостью 6,5 млн рублей

Удивительные новости пришли на этой неделе из Перми. Во-первых, некая местная компания выкупила права на марку «Руссо-Балтъ», основанную ещё в Царской России в начале XX века. И второе, представлен автомобиль, который будет выпускаться под этим брендом: обнародованы и технические характеристики, и комплектация. Но самое интересное в электрофургоне Ф200 – это, конечно, дизайн кузова, подозрительно напоминающий один очень известный электропикап.

Пожар на бывшем российском заводе Volkswagen

В среду, утром, 28 января на автозаводе «АГР Холдинг» в Калуге, ранее принадлежавшем немецкому Volkswagen, произошёл пожар. Загорелось одно из вспомогательных помещений на территории предприятия. К счастью, обошлось без пострадавших, а возгорание было оперативно потушено. Уже на следующий день на площадке возобновилось производство автомобилей Tenet, причём вопреки слухам в СМИ, по следам которых руководство завода даже выпустило отдельное заявление.

© ГУ МЧС РФ по Калужской области

В России впервые с начала 2026 года стабилизировались цены на бензин

Хорошие новости с заправок, причём как в Москве, так и по всей России. После резких скачков в первые недели нового года цены на бензин и дизтопливо практически перестали расти. Детально о ценниках за литр АИ-92, АИ-95, АИ-98 и солярки — в традиционном еженедельном отчёте от Росстата.

Снегопад может стать поводом для отмены крупного штрафа ГИБДД

В такие рекордные снегопады, как на этой неделе в Москве, у российских водителей может стать на одну проблему меньше. Национальный автомобильный союз (НАС) обратился с предложением в МВД России перестать штрафовать автомобилистов за нарушения невидимой под снегом дорожной разметки. Сейчас можно в буквальном смысле на ровном месте получить штраф до 4500 рублей.

© Andrei Stepanov/Shutterstock

Geely Coolray сенсационно возвращается в Россию

В конце ноября 2025 года Geely убрала Coolray из продаж в России, причём вроде как с концами, учитывая падение конкурентоспособности этого кроссовера на нашем рынке. А теперь вдруг выяснилось, что сертификацию проходит обновлённая версия Coolray. Подробности этого неожиданного поворота событий — в публикации.

Представлен новый Mercedes S-Class с искусственным интеллектом

Событие года в мировой автоиндустрии — Mercedes-Benz «выкатила» рестайлинговый флагман S-Class. Это хоть и не новое поколение, которое появится только в конце текущего десятилетия. Однако изучать эту обновлённую представительскую машину можно долго и тщательно, поскольку обновок предостаточно. Об особенностях рестайлинга S-Class, как технических, так и внешних — в материале «Рамблер/авто».

В линейке российской марки Tenet появится аналог Toyota Camry

Так получилось, что как раз за день до пожара на заводе в Калужской области бренд Tenet провёл большую пресс-конференцию по итогам года. Новая российская марка рассказала об отгрузках и продажах с августа по декабрь 2025-го, раскрыла цели и задачи на 2026-й и анонсировала обновление модельного ряда. Одно из главных заявлений — в линейке Tenet появится седан. Подробностей со стороны руководства бренда пока нет, но более-менее понятно, что это будет за машина.

Ещё на прошедшей неделе 2ГИС объявил о запуске функции оплаты парковки прямо в приложении, Sollers анонсировал старт продаж 7-местного минивэна SF1, АвтоВАЗ убрал скидки на спортивную Vesta, а калининградский «Автотор» ввёл в эксплуатацию сразу семь новых заводов.