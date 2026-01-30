В России запустили сразу семь новых предприятий по выпуску машин и автокомпонентов

Все производственные площадки открыты на территории «Автотора» в Калининграде.

Калининградский «Автотор» запустил семь новых заводов по выпуску автокомпонентов и электромобилей. Об этом рассказала пресс-служба предприятия в сообщении, поступившем в редакцию «Рамблер/авто».

Шесть новых предприятий в автомобильном кластере «Автотора» будут специализироваться на производстве различных комплектующих. А ещё на одной площадке будут выпускать компактные электромобили марок «Амберавто» и Eonyx, которые принадлежат «Автотору».

«Первая очередь кластера – это не просто новые заводы, это создание технологического суверенитета в критически важных отраслях. Мы формируем базу для принципиально новых видов производств и высокотехнологичных рабочих мест», — отметил председатель совета директоров ООО «Автотор Холдинг» Валерий Горбунов.

Проект создания и развития кластера реализуется в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), заключенного с Минпромторгом России и Правительством Калининградской области. Совокупный объём инвестиций в период с 2019 по 2025 год составил порядка 30 млрд рублей, при этом общий объем инвестиционных обязательств по СПИК достигает 70 млрд рублей.

Что будут выпускать новые предприятия «Автотора» в Калининграде?

Завод автомобильных сидений обеспечивает выпуск сидений и их комплектующих для различных сегментов легкового транспорта.

На заводе выхлопных систем реализован полный производственный цикл изготовления систем выпуска отработавших газов.

Завод тяговых электродвигателей производит электродвигатели мощностью от 7,5 до 140 кВт для для транспортных средств на электротяге от гольф-каров до легкого грузового электротранспорта. Мощность предприятия – до 60 тысяч единиц продукции в год.

Завод электронных систем управления выпускает устройства «ЭРА-ГЛОНАСС», телематические комплексы, блоки управления двигателем внутреннего сгорания, тяговые инверторы, системы курсовой устойчивости, кузовную электронику, DC/DC-преобразователи и бортовые зарядные устройства.

Завод пластиковых деталей производит элементы интерьера и экстерьера автомобилей, включая бамперы, спойлеры, молдинги и другие изделия.

Завод компактных электромобилей выпускает электротранспорт, включая модели под собственными брендами «Амберавто» и Eonyx, а также специализированные версии этих моделей для маломобильных групп населения.

Завод оборудования и оснастки специализируется на производстве пресс-форм для пластмасс и металлов, экструзионных фильер, станочной, транспортно-логистической и сборочной оснастки, а также металлоконструкций, инструмента и специализированного оборудования, используемого в технологии производства автокомпонентов.

В дальнейшем в кластере и структуре «Автотора» в Калининградской области в рамках исполнения обязательств по СПИК появятся ещё шесть заводов по выпуску автокомпонентов. Также продолжается модернизация площадки по выпуску автомобилей.

