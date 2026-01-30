«Не просто заводы». В России запустили сразу семь новых предприятий по выпуску машин и автокомпонентов
Все производственные площадки открыты на территории «Автотора» в Калининграде.
Калининградский «Автотор» запустил семь новых заводов по выпуску автокомпонентов и электромобилей. Об этом рассказала пресс-служба предприятия в сообщении, поступившем в редакцию «Рамблер/авто».
Шесть новых предприятий в автомобильном кластере «Автотора» будут специализироваться на производстве различных комплектующих. А ещё на одной площадке будут выпускать компактные электромобили марок «Амберавто» и Eonyx, которые принадлежат «Автотору».
«Первая очередь кластера – это не просто новые заводы, это создание технологического суверенитета в критически важных отраслях. Мы формируем базу для принципиально новых видов производств и высокотехнологичных рабочих мест», — отметил председатель совета директоров ООО «Автотор Холдинг» Валерий Горбунов.
Проект создания и развития кластера реализуется в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), заключенного с Минпромторгом России и Правительством Калининградской области. Совокупный объём инвестиций в период с 2019 по 2025 год составил порядка 30 млрд рублей, при этом общий объем инвестиционных обязательств по СПИК достигает 70 млрд рублей.
Что будут выпускать новые предприятия «Автотора» в Калининграде?
- Завод автомобильных сидений обеспечивает выпуск сидений и их комплектующих для различных сегментов легкового транспорта.
- На заводе выхлопных систем реализован полный производственный цикл изготовления систем выпуска отработавших газов.
- Завод тяговых электродвигателей производит электродвигатели мощностью от 7,5 до 140 кВт для для транспортных средств на электротяге от гольф-каров до легкого грузового электротранспорта. Мощность предприятия – до 60 тысяч единиц продукции в год.
- Завод электронных систем управления выпускает устройства «ЭРА-ГЛОНАСС», телематические комплексы, блоки управления двигателем внутреннего сгорания, тяговые инверторы, системы курсовой устойчивости, кузовную электронику, DC/DC-преобразователи и бортовые зарядные устройства.
- Завод пластиковых деталей производит элементы интерьера и экстерьера автомобилей, включая бамперы, спойлеры, молдинги и другие изделия.
- Завод компактных электромобилей выпускает электротранспорт, включая модели под собственными брендами «Амберавто» и Eonyx, а также специализированные версии этих моделей для маломобильных групп населения.
- Завод оборудования и оснастки специализируется на производстве пресс-форм для пластмасс и металлов, экструзионных фильер, станочной, транспортно-логистической и сборочной оснастки, а также металлоконструкций, инструмента и специализированного оборудования, используемого в технологии производства автокомпонентов.
В дальнейшем в кластере и структуре «Автотора» в Калининградской области в рамках исполнения обязательств по СПИК появятся ещё шесть заводов по выпуску автокомпонентов. Также продолжается модернизация площадки по выпуску автомобилей.