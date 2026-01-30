ГИБДД проведёт тотальные проверки водителей в выходные 31 января и 1 февраля

Госавтоинспекция объявила массовые рейды по всей России.

В пятницу на дорогах России стартовали сплошные проверки водителей. Экипажи дорожно-патрульной службы (ДПС) будут работать в усиленном режиме все выходные, 31 января и 1 февраля, и повышенное внимание уделят выявлению автомобилистов, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Рейды «Нетрезвый водитель» пройдут в Санкт-Петербурге и Ленобласти, Рязанской, Самарской, Кировской, Брянской, Тульской, Ульяновской, Волгоградской, Тюменской, Кемеровской и Мурманской областях, Республиках Татарстан, Коми, Карелия, Калмыкия, Крым, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

Сотрудники ГИБДД дежурят на федеральных и региональных автодорогах, на выездах и въездах в населенные пункты, а также при подъездах к местам массового скопления людей, таким как торгово-развлекательные центры, парки, стадионы. Если к остановленному водителю не возникает подозрений (отсутствует запах алкоголя, водитель ведёт себя адекватно, говорит связно), инспектора незамедлительно разрешают ехать дальше.

В отношении автомобилиста с признаками алкогольного опьянения заводится дело об административном правонарушении. Задержанному выписывается направление на медосвидетельствование, по итогам которого суд принимает решение о лишении водительских прав на срок до двух лет и штраф 45 000 рублей.

«Спиртное замедляет реакцию на 0,5-1 секунду. На зимней дороге при скорости 60 км/ч это лишние 15-20 метров тормозного пути. Расплата за это — не только деньги, но и искалеченные жизни», — напоминает ГИБДД водителям.

