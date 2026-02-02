Hyundai поставила точку в вопросе возвращения в Россию

Южнокорейский автоконцерн утратил право на выкуп автозавода в Санкт-Петербурге.

© Renovacio/Shutterstock

31 января закончился опцион компании Hyundai Motor по обратному выкупу автозавода в Санкт-Петербурге. Источники, знакомые с ситуацией, подтвердили, что «корейцы» не вернутся в Россию в обозримом будущем.

Как пишет Reuters, Hyundai отказалась от активации колл-опциона. Это значит, что завод в Сестрорецке под Петербургом полностью перешёл в собственность российского «АГР Холдинга». А южнокорейскому автопроизводителю в случае возвращения в Россию придётся искать нового партнёра и новую площадку для выпуска машин.

«Hyundai продолжит предоставлять гарантийный ремонт и услуги по обслуживанию клиентов для ранее проданных автомобилей», — подчеркнули в концерне из Сеула.

Hyundai покинула российский рынок вслед за другими азиатскими и европейскими автопроизводителями. Компания продала автозавод в Петербурге за символические 10 000 рублей. С января 2024 года на предприятии собирают автомобили марки Solaris из машинокомплектов, которые остались после ухода Hyundai из России.

