В России ужесточат контроль за техосмотром автомобилей

Полиция будет оперативно блокировать пункты техосмотра, выдающие фиктивные диагностические карты.

С 1 сентября 2026 года в России будут усилены меры по контролю за проведением технического осмотра автомобилей. Пакет нововведений подготовило Министерство внутренних дел (МВД), передаёт «Коммерсантъ».

Отмечается, что при действующих правилах до 80% диагностических карт являются поддельными. Другими словами, операторы выдают свидетельства о прохождении техосмотра без какой-либо проверки состояния транспортного средства.

Сейчас МВД РФ имеет право лишать станции техосмотра (СТО) аккредитации при двух выявленных нарушениях правил выдачи диагностических карт в течение 12 месяцев. Для этого ведомство направляет материалы в Российский союз автостраховщиков (РСА), который затем проводит проверку и принимает окончательное решение.

По новым нормам, МВД сможет без согласования со страховщиками отключать операторов техосмотра от Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра (ЕАИСТО), без которой пункт техосмотра не сможет предоставлять услуги. Такая мера, как считается, позволит полиции быстрее блокировать недобросовестных операторов, продающих фиктивные документы о пройденном техосмотре.

Есть в проекте постановления и несколько других пунктов. Так, МВД предлагает не указывать пробег автомобиля в диагностической карте, поскольку показания одометра не влияют на результаты прохождения техосмотра. Кроме того, автовладельцам разрешат предъявлять оператору выписку из электронного реестра транспортных средств вместо паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС).

