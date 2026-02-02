Передприводный Geely Atlas вернулся в Россию с новым мотором
Технические характеристики, комплектация и стоимость обновлённого с Atlas с приводом 2WD.
Популярный в России китайский кроссовер Geely Atlas снова обзавёлся переднеприводной версией, которая исчезла из автосалонов в середине января этого года. Паркетник в 2WD-модификации вернулся с новым мотором, следует из сообщения пресс-службы компании.
Если раньше переднеприводный Atlas оснащался 2,0-литровым четырёхцилиндровым турбодвигателем мощностью 200 л.с. (325 Н·м), то теперь под капотом — «турбочетвёрка» 1,5 на 147 л.с. (270 Н·м). Аналогичный агрегат устанавливается на Geely Coolray и Geely Cityray.
«Среди преимуществ этого 4-цилиндрового мотора высокая экономичность. Средний расход топлива в смешанном цикле составляет всего 6,8 литра на 100 км пути», — рассказали в Geely.
Коробка передач точно такая же, как и в предыдущей версии – 7-ступенчатый «робот».
Новая версия Geely Atlas с переднеприводной трансмиссией предлагается в начальной комплектации Luxury. В список оснащения входят:
- Полностью светодиодная оптика;
- 19-дюймовые легкосплавные колёсные диски;
- Большая панорамная крыша с люком;
- Двухзонный климат-контроль;
- Датчики дождя и света;
- Cистема бесключевого доступа;
- Дистанционный запуск двигателя кнопкой на ключе;
- Цифровая приборная панель 10,25”;
- Мультимедийная система с экраном 13,2” с функцией беспроводной интеграции смартфона на базе платформы iOS.
- Аудиосистема с 6 динамиками;
- Электрорегулировки кресла водителя по 6 направлениям;
- Зимний пакет: подогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового стекла, внешних зеркал, заднего стекла и форсунок омывателя;
- 6 подушек безопасности;
- Передние и задние датчики парковки;
- Cистема камер кругового обзора 360°;
- Адаптивный круиз-контроль;
- Cистема предотвращения столкновения (CMF); Cистема удержания в полосе движения (LKA);
- Cистема распознавания дорожных знаков (TSI);
- Cистема интеллектуального управления дальним светом фар (IHBC).
Стоимость нового переднеприводного кроссовера Geely Atlas — 3 449 990 рублей. Как обещают в российском представительстве компании, в автосалонах машина появится уже в ближайшее время.