Передприводный Geely Atlas вернулся в Россию с новым мотором

Технические характеристики, комплектация и стоимость обновлённого с Atlas с приводом 2WD.

Популярный в России китайский кроссовер Geely Atlas снова обзавёлся переднеприводной версией, которая исчезла из автосалонов в середине января этого года. Паркетник в 2WD-модификации вернулся с новым мотором, следует из сообщения пресс-службы компании.

Если раньше переднеприводный Atlas оснащался 2,0-литровым четырёхцилиндровым турбодвигателем мощностью 200 л.с. (325 Н·м), то теперь под капотом — «турбочетвёрка» 1,5 на 147 л.с. (270 Н·м). Аналогичный агрегат устанавливается на Geely Coolray и Geely Cityray.

«Среди преимуществ этого 4-цилиндрового мотора высокая экономичность. Средний расход топлива в смешанном цикле составляет всего 6,8 литра на 100 км пути», — рассказали в Geely.

Коробка передач точно такая же, как и в предыдущей версии – 7-ступенчатый «робот».

Новая версия Geely Atlas с переднеприводной трансмиссией предлагается в начальной комплектации Luxury. В список оснащения входят:

Полностью светодиодная оптика;

19-дюймовые легкосплавные колёсные диски;

Большая панорамная крыша с люком;

Двухзонный климат-контроль;

Датчики дождя и света;

Cистема бесключевого доступа;

Дистанционный запуск двигателя кнопкой на ключе;

Цифровая приборная панель 10,25”;

Мультимедийная система с экраном 13,2” с функцией беспроводной интеграции смартфона на базе платформы iOS.

Аудиосистема с 6 динамиками;

Электрорегулировки кресла водителя по 6 направлениям;

Зимний пакет: подогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового стекла, внешних зеркал, заднего стекла и форсунок омывателя;

6 подушек безопасности;

Передние и задние датчики парковки;

Cистема камер кругового обзора 360°;

Адаптивный круиз-контроль;

Cистема предотвращения столкновения (CMF); Cистема удержания в полосе движения (LKA);

Cистема распознавания дорожных знаков (TSI);

Cистема интеллектуального управления дальним светом фар (IHBC).

Стоимость нового переднеприводного кроссовера Geely Atlas — 3 449 990 рублей. Как обещают в российском представительстве компании, в автосалонах машина появится уже в ближайшее время.

