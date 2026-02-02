АвтоВАЗ поднял цены на классическую Lada Niva

Lada Niva Legend подорожала на 18 000 рублей во всех комплектациях. Названа причина.

Российский концерн АвтоВАЗ переписал ценники на внедорожник Lada Niva Legend. О повышении стоимости самого доступного «вездехода» отечественной марки «Рамблер/авто» узнал в ходе мониторинга прайс-листов на официальном сайте компании.

Обычная «трёхдверка» подорожала на 18 000 рублей во всех комплектациях. На столько же выросла в цене и спортивная версия.

Как изменились цены на Lada Niva Legend в феврале 2026 года:

Classic: с 1 081 000 до 1 099 000 рублей;

Luxe: 1 167 000 до 1 185 000 рублей;

Urban: 1 221 000 до 1 239 000 рублей;

Black: с 1 240 000 до 1 258 000 рублей;

Sport: с 1 734 000 до 1 752 000 рублей.

По информации портала «Лада.Онлайн», повышение цен связано с возвращением подушек безопасности и автоматической ЭРА-ГЛОНАСС во все варианты оснащения Lada Niva Legend.

