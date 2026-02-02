Китайскую копию Land Rover будут выпускать в Калининграде

На конвейер завода в Калининграде встанут сразу две версии кроссовера от автопроизводителя из Китая.

© Автотор

Российский завод «Автотор» в Калининграде уже весной 2026 года начнёт сборку автомобилей китайской марки Rox. Об этом предприятие объявило в понедельник, 2 февраля.

На конвейер встанут флагманский внедорожник с индексом 01 и его продвинутая версия Adamas. На первоначальном этапе сборка будет крупноузловой, то есть с головного завода в Китае планируется поставлять готовые машинокомплекты, в том числе сваренные и окрашенные кузова.

«В будущем компании продолжат анализировать рыночные условия для определения потенциала перехода для более глубокой локализации производства», — говорится в заявлении «Автотора» и Rox, поступившем в «Рамблер/авто».

Rox 01 официально продаётся в России с февраля 2025 года. Автомобиль оснащается 475-сильной гибридной установкой и проезжает на одном баке/зарядке до 1115 км. И внешне, и по габаритам внедорожник похож на культовый британский вездеход Land Rover Defender: 5295 x 1980 x 1869 мм при колёсной базе 3010 мм. В линейке есть как 6-местный вариант 6 мест (2-2-2), так и версия с салоном на 7 мест (2-2-3).

© Автотор

К слову, разработкой брутального квадратного дизайна Rox 01 занималось итальянское ателье Pininfarina. В портфолио дизайнерской компании имеются такие работы, как Ferrari 250 GT, Ferrari 512 Testarossa, Maserati Quattroporte Sport GT, BMW Gran Lusso Coupe, Alfa Romeo Spider, Bentley Azure и штучный Mercedes-Benz 300 SEL 6.3.

Стоимость Rox 01 из Китая — от 8 350 000 рублей. Подробностей по цене внедорожника российской сборки пока нет.

