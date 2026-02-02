Названы российские регионы с самым доступным бензином

Эксперты подсчитали, сколько бензина могут купить жители разных регионов России на чистую среднюю заработную плату.

© FotograFFF/Shutterstock

Сколько бензина российские автомобилисты могут купить на одну заработную плату? РИА Новости провело исследование на эту тему и опубликовало результаты, с которыми ознакомился «Рамблер/авто».

Рейтинг составлен на соотношении цены самой доступной марки бензина АИ-92 и средних доходов населения в том или ином субъекте РФ. Больше всего топлива на среднемесячную зарплату могут купить жители Москвы — 2528 литра при общероссийском уровне 1393 литра.

Следом за столицей в рейтинге идут регионы Крайнего Севера, в которых доступность бензина варьируется в пределах от 1938 до 2463 литра на одну зарплату. Замыкает топ-5 Санкт-Петербург — 1685 литра.

Топ-15 регионов России по доступности бензина:

Москва — 2528 литра; Чукотский автономный округ — 2463; Ямало-Ненецкий автономный округ — 2436; Ненецкий автономный округ — 1938; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра — 1926; Магаданская область — 1925; Санкт-Петербург — 1685; Мурманская область — 1642; Московская область — 1630; Камчатский край — 1601; Сахалинская область — 1581; Республика Саха (Якутия) — 1576; Красноярский край — 1405; Республика Коми — 1400; Тюменская область — 1342.

Замыкают список Дагестан и Ингушетия, где на среднюю по регионам заработную плату автомобилисты могут купить не более 612 и 601 литров АИ-92 соответственно. Низкая доступность топлива в этих регионах объясняется как ценами намного выше общероссийских, так и низким уровнем зарплат.

