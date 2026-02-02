Названы российские регионы с самым доступным бензином
Эксперты подсчитали, сколько бензина могут купить жители разных регионов России на чистую среднюю заработную плату.
Сколько бензина российские автомобилисты могут купить на одну заработную плату? РИА Новости провело исследование на эту тему и опубликовало результаты, с которыми ознакомился «Рамблер/авто».
Рейтинг составлен на соотношении цены самой доступной марки бензина АИ-92 и средних доходов населения в том или ином субъекте РФ. Больше всего топлива на среднемесячную зарплату могут купить жители Москвы — 2528 литра при общероссийском уровне 1393 литра.
Следом за столицей в рейтинге идут регионы Крайнего Севера, в которых доступность бензина варьируется в пределах от 1938 до 2463 литра на одну зарплату. Замыкает топ-5 Санкт-Петербург — 1685 литра.
Топ-15 регионов России по доступности бензина:
- Москва — 2528 литра;
- Чукотский автономный округ — 2463;
- Ямало-Ненецкий автономный округ — 2436;
- Ненецкий автономный округ — 1938;
- Ханты-Мансийский автономный округ – Югра — 1926;
- Магаданская область — 1925;
- Санкт-Петербург — 1685;
- Мурманская область — 1642;
- Московская область — 1630;
- Камчатский край — 1601;
- Сахалинская область — 1581;
- Республика Саха (Якутия) — 1576;
- Красноярский край — 1405;
- Республика Коми — 1400;
- Тюменская область — 1342.
Замыкают список Дагестан и Ингушетия, где на среднюю по регионам заработную плату автомобилисты могут купить не более 612 и 601 литров АИ-92 соответственно. Низкая доступность топлива в этих регионах объясняется как ценами намного выше общероссийских, так и низким уровнем зарплат.
